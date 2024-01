January 1, 2024 / 05:50 PM IST

Boys Hostel OTT | 2023 లో వ‌చ్చి కన్నడలో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్న చిత్రం ‘హాస్టల్‌ హుడుగారు బేకగిద్దరే’(Hostel Hudugaru Bekagiddare). ఈ సినిమాకు నితిన్‌ కృష్ణమూర్తి దర్శకత్వం వ‌హించాడు. ఇదే సినిమాను తెలుగులో ‘బాయ్స్‌ Hostel’ (Boys hostel) అనే పేరుతో విడుదల చేయ‌గా.. ఇక్క‌డ కూడా మంచి విజ‌యం సాధించింది. ఇదిలావుంటే..ప్ర‌స్తుతం ఈ మూవీ ఓటీటీలోస్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అయితే ఈ సినిమా ఓటీటీలో విడుద‌లైన ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు రికార్డు వ్యూస్‌ దక్కించుకోలేక పోయింది. దానికి కారణం.. ఈ మూవీ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ ఈటీవి విన్‌లో విడుద‌ల అవ్వ‌డమే. ఈ మూవీని చూద్దాం అనుకున్న ఈటీవి విన్‌లో ఉండడంతో.. యూజ‌ర్లు ఎవ‌రూ ఇంట్రెస్ట్ చూపించ‌లేదు. దీంతో తాజాగా ఈ మూవీ మ‌రో ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను వెతుక్కుంది.

తాజాగా ఈ సినిమా ప్ర‌ముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ ఆహాలో జ‌న‌వ‌రి 05 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని ఆహా సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చింది. ఇక ఈ చిత్రంలో ప్రజ్వల్‌, మంజునాథ్‌ నాయక, రాకేష్‌ రాజ్‌కుమార్‌, శ్రీవత్స, తేజస్‌ జయన్న ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. రిషబ్‌ శెట్టి, రష్మీ గౌతమ్‌, తరుణ్‌భాస్కర్‌లు గెస్ట్ రోల్స్‌లో మెరిశారు. కాంతార ఫేమ్‌ అజనీష్ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాను అన్నపూర్ణ స్టూడీయోస్‌తో కలిసి ఛాయ్‌ బిస్కెట్‌ వాళ్లు తెలుగులో విడుద‌ల చేశారు.

Yo boys! Let’s start New Year 2024 with a bang! #BoysHostel , the student film of the year 2023 will stream on aha from Jan 5th. Let’s do some racha…🤩 pic.twitter.com/cKMvgGJKiB

— ahavideoin (@ahavideoIN) December 31, 2023