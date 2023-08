August 29, 2023 / 03:40 PM IST

Book My Show – Gadar 2 | సన్నీ డియోల్‌ (Sunny Deol), అమీషా పటేల్‌ (Ameesha Patel) ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ‘గదర్‌-2’ (Gadar 2) చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద భారీ వసూళ్లతో దూసుకుపోతున్నది. 2001లో వచ్చిన యుద్ధ నేపథ్య ప్రేమకథ ‘గదర్‌’కు సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి బుక్ మై షో (Book My Show) బంఫ‌ర్ ఆఫ‌ర్ ప్రకటించింది.

రక్షాబంధన్ సందర్భంగా ఈ మూవీకి వెళ్లాలనుకునే ప్రేక్షకులకు బుక్ మై షో (Book My Show) బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. గదర్ 2 సినిమాకు సంబంధించి 2 టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకుంటే 2 టిక్కెట్లు ఫ్రీగా ఇవ్వనున్నట్లు దీనికోసం (GADAR 2) ప్రోమో కోడ్‌ను యూస్ చేయాలని బుక్ మై షో సోషల్ మీడియాలో తెలిపింది. కాగా ఈ ఆఫ‌ర్ సెప్టెంబ‌ర్ 3 వ‌ర‌కే అని తెలిపింది.

Iss Raksha Bandhan, kijiye poore parivaar ke liye kuch khaas!

Book karein tickets under the ongoing offer of Buy 2 Get 2 using the code – GADAR2

🔗 – https://t.co/U5N0u9w94I

*This offer ends on 3rd September, 2023.#Gadar2 in cinemas now. 🎞️@ZeeStudios_ @Gadar_Official… pic.twitter.com/3ih5cxEVQm

— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 29, 2023