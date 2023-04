April 18, 2023 / 11:25 AM IST

Saif alikhan Joined NTR30 Shoot | నందమూరి అభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకులు సైతం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ ‘ఎన్టీఆర్‌30’. ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్‌ తర్వాత తారక్‌ చేస్తున్న సినిమా కావడంతో ప్రతీ ఒక్కరిలోనూ తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది. పైగా ‘జనతా గ్యారేజ్‌’ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ కాంబో రిపీటవడంతో ప్రతీ ఒక్కరిలోనూ ఎక్కడలేని అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఆచార్యతో కోలుకోలేని దెబ్బతిన్న కొరటాల శివ ఈ సినిమాతో ఎలాగైనా గ్రాండ్‌ కంబ్యాక్ ఇవ్వాలని కసితో ఉన్నాడు. రెండు వారాల క్రితం షూటింగ్‌ మొదలు పెట్టిన ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ షెడ్యూల్‌లో తారక్‌తో భారీ ఎపిసోడ్‌ను చిత్రీకరించారట.

ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్‌లో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ జాయిన్‌ అయ్యాడు. ఈ సినిమాలో సైఫ్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. నేషనల్‌ అవార్డు విన్నింగ్‌ నటుడు హై ఓల్టేజ్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా షూటింగ్‌లో జాయిన్‌ అయ్యాడు అంటూ సైఫ్‌తో తారక్‌, కొరటాల శివ కలిసి ఉన్న ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. సముద్రం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ రవిచంద్రన్‌ స్వరాలు సమకూర్చుతున్నాడు. ఎన్టీఆర్‌కు జోడీగా జాన్వీకపూర్‌ నటిస్తుంది. తెలుగులో జాన్వీకి ఇదే తొలి సినిమా కావడం విశేషం. యువ సుధ ఆర్ట్స్‌, ఎన్టీఆర్‌ ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌లపై రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు దేవర అనే టైటిల్‌ను పరిశీలనలో ఉంచినట్లు టాక్‌.

Team #NTR30 welcomes #SaifAliKhan on board ❤‍🔥

The National Award winning actor joined the shoot of the high voltage action drama. @tarak9999 #JanhviKapoor #KoratalaSiva @NANDAMURIKALYAN @anirudhofficial @YuvasudhaArts pic.twitter.com/RB6s2Xh45g

— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) April 18, 2023