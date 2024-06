June 10, 2024 / 11:56 AM IST

NBK 109 | నందమూరి బాలకృష్ణ (Balakrishna) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న తాజా చిత్రం ఎన్‌బీకే 109 (NBK109). బాబీ (Bobby) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ , ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమా బ్యానర్లపై సూర్యదేవర నాగవంశి, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. కాగా బాలకృష్ణకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌, బర్త్‌ డే గ్లింప్స్‌ను షేర్ చేశారు.

మాన్‌స్టర్‌ వచ్చేశాడు… అంటూ బర్త్ డే గ్లింప్స్‌ విడుదల చేశారు. దేవుడు చాలా మంచోడయ్యా.. దుర్మార్గులకు కూడా వరాలిస్తాడు. వీళ్ల అంతు చూడాలంటే కావాల్సింది. జాలి.. దయ కరుణ ఇలాంటి పదాలకు అర్థమే తెలియని అసురుడు.. అంటూ సాగే డైలాగ్స్‌తో సాగుతున్న గ్లింప్స్ అభిమానులకు కావాల్సిన ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ పక్కా అని చెప్పకనే చెబుతోంది.

ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు బాబీ డియోల్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న ఈ చిత్రం నుంచి నుంచి బాలకృష్ణ గూడ్స్‌ రైలు నుంచి రెండు బ్యాగులు పట్టుకుని పొగమంచు మధ్యలో నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్న లుక్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో చాందినీ చౌదరి కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఎన్‌బీకే 109 గ్లింప్స్‌లోజజ బాలయ్య చేతిలో గొడ్డలి పట్టుకొని జీపులో నుంచి దిగుతున్నట్టుగా ఉన్న విజువల్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్‌ డ్యాన్సింగ్ క్వీన్‌ ఊర్వశి రౌటేలా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. ఊర్వశి రౌటేలా పోలీసాఫీసర్‌గా కనిపించబోతుంది.

ఎన్‌బీకే 109 బర్త్‌ డే గ్లింప్స్‌..

The 𝐌𝐎𝐍𝐒𝐓𝐄𝐑 has arrived!! ⚒️🪓 #NBK109 Birthday Glimpse Out Now 💥💥 – https://t.co/ihhXM6XgmC

Wishing the GOD OF MASSES #NandamuriBalakrishna garu a very Happy Birthday! 🔥#HappyBirthdayNBK 🦁@dirbobby @MusicThaman @thedeol @Vamsi84 #SaiSoujanya @KVijayKartik… pic.twitter.com/Awu79R6uIA

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) June 10, 2024