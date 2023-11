Badshah Reacts On Dating Rumours With Mrunal Thakur

Mrunal Thakur | మృణాళ్‌ఠాకూర్‌తో డేటింగ్‌.. బాద్‌షా రియాక్షన్ ఇదే..!

Mrunal Thakur | సోషల్ మీడియాను ఓ ఊపు ఊపేస్తున్న భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది మరాఠి సోయగం మృణాళ్‌ ఠాకూర్ (Mrunal Thakur)‌. ప్రస్తుతం నానితో కలిసి హాయ్ నాన్న సినిమాలో నటిస్తోంది. మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ ఇటీవలే ముంబైలో నటి శిల్పాశెట్టి ఏర్పాటు చేసిన గ్రాండ్‌ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌లో పాల్గొన్నది.

November 14, 2023 / 05:57 PM IST

Mrunal Thakur | సోషల్ మీడియాను ఓ ఊపు ఊపేస్తున్న భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది మరాఠి సోయగం మృణాళ్‌ ఠాకూర్ (Mrunal Thakur)‌. సీతారామం సినిమాతో అందరినీ ఇంప్రెస్ చేసిన ఈ భామ తెలుగులో కోట్లాది మంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది. ప్రస్తుతం నానితో కలిసి హాయ్ నాన్న సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ డిసెంబర్ 7న విడుదల కానుంది. ఇదిలా ఉంటే మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ ఇటీవలే ముంబైలో నటి శిల్పాశెట్టి ఏర్పాటు చేసిన గ్రాండ్‌ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌లో పాల్గొన్నది.

ఈ పార్టీలో పాపులర్ ర్యాపర్ బాద్‌షా (Badshah)తోపాటు పలువురు బీటౌన్ సెలబ్రిటీలు సందడి చేశారు. అయితే బాద్‌షా-మృణాళ్‌ ఠాకూర్ మాత్రం క్లోజప్‌ యాంగిల్‌లో చేతిలో చేయి వేసుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్తూ హాట్ టాపిక్‌గా నిలిచారు. ఈ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. ఈ ఇద్దరూ డేటింగ్‌లో ఉన్నారంటూ పుకార్లకు తెరలేపాయి. మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌తో రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నానంటూ వస్తున్న వార్తలపై బాద్‌ షా క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ప్రియమైన ఇంటర్‌నెట్‌.. మరోసారి నిరాశపర్చినందుకు క్షమించండి.. మీరనుకుంటున్నట్టు ఏమీ లేదు..అంటూ లాఫింగ్ ఎమోజీని పెట్టాడు బాద్‌షా. ఈ రియాక్షన్‌తో డేటింగ్‌ పుకార్లకు ఫుల్ స్టాప్‌ పడింది.

మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ మరోవైపు విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి ఫ్యామిలీ స్టార్‌లో నటిస్తోంది. ఇటీవలే దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. విజయ్ దేవరకొండ, మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ చిచ్చుబుడ్డి వెలిగిస్తున్న లుక్‌ లాంఛ్ చేయగా నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ మూవీని 2024 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్‌ రాజు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇది శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌లో వస్తున్న 54వ ప్రాజెక్ట్‌.

New love birds of B-Town? Mrunal Thakur and Badshah spotted holding hands at Shilpa Shetty’s Diwali Bash. #Badshah #MrunalThakur #viralvideo pic.twitter.com/ZBilLXNFBY

— Madhuri Adnal (@madhuriadnal) November 13, 2023

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ లుక్ వైరల్..

బ్లాక్ ఔట్‌ఫిట్‌లో ఇలా..

It’s always fascinating to get s glimpse of Mrunal Thakur🥹 as she’s snapped at the location shoot💥#mrunalthakur pic.twitter.com/3cKkRRhgF1 — Viral Bhayani (@viralbhayani77) October 16, 2023

బ్లూ డ్రెస్‌లో ఇలా..