Naa Saami Ranga | లంగావోణీలో ఆషికా రంగనాథ్‌.. నాగార్జున నా సామి రంగ లుక్‌ వైరల్

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్ హీరో అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga). విజయ్ బిన్ని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన నా సామి రంగ టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. చాలా రోజుల తర్వాత నాగార్జున అభిమానులకు అదిరిపోయే అప్డేట్ అందించారు మేకర్స్. ఈ చిత్రంలో మరో అప్డేట్ వచ్చింది.
ఈ చిత్రంలో అమిగోస్ ఫేం ఆషికా రంగనాథ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తుండగా.. ఆమె ఫస్ట్ లుక్ గ్లింప్స్ ను షేర్ చేశారు. అచ్చ తెలుగు అమ్మాయిలా లంగావోణిలో వరలక్ష్మిగా క్యూట్గా కనిపిస్తూ మెస్మరైజ్ చేస్తోంది ఆషికా రంగనాథ్. నాగ్ తన ప్రేయసి అందాన్ని ఆస్వాదిస్తుండటం గ్లింప్స్లో చూడొచ్చు. ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్స్ విన్నింగ్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నాడు.
ఈ చిత్రంలో నాగార్జునను సిల్వర్ స్క్రీన్పై ఇప్పటివరకు చూడని విధంగా మాస్ అవతార్లో సరికొత్తగా చూపించబోతున్నట్టు ఫస్ట్ లుక్తోనే క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్. ఈ మూవీని శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్నారు. గూస్ బంప్స్ తెప్పించే యాక్షన్ ఎపిసోడ్తో నా సామి రంగ నయా స్టైల్లో సాగనున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన అప్డేట్స్ చెబుతున్నాయి.
పవన్ కుమార్ సమర్పణలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్రసన్నకుమార్ బెజవాడ కథ అందిస్తున్నాడు. కొరియోగ్రాఫర్ విజయ్ బిన్ని నా సామి రంగ సినిమాతో డైరెక్టర్గా పరిచయం కాబోతుండటం విశేషం. గతంలో సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన బంగార్రాజు మంచి హిట్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు మరోసారి ఇదే సీజన్లో వస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.
నా సామి రంగ లుక్..
Here’s the Enchanting Glimpse of Varalakshmi aka @AshikaRanganath ❤️💫
– https://t.co/BpUG8MsaIf#NaaSaamiRanga First Single #YethukelliPovalanipisthunde coming soon✨️
Oscar Winner @mmkeeravaani musical🎶#NSRForSankranthi
KING 👑 @iamnagarjuna @vijaybinni4u @KumarBezwada… pic.twitter.com/SlW2922j3p
— Srinivasaa Silver Screen (@SS_Screens) December 4, 2023
మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్..
నా సామిరంగా పాటల సందడి❤️🔥
KING @iamnagarjuna with the Academy Award Winning music Composer @mmkeeravaani & lyricist @boselyricist at #NaaSaamiRanga music sittings 🎶
A sensational album guaranteed 💥💥
WW Release on Sankranti 2024🤩@vijaybinni4U @KumarBezwada @srinivasaaoffl… pic.twitter.com/KiWz9DAlcC
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 14, 2023
నా సామి రంగ ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ గ్లింప్స్..
జా.. జా.. జాతర.. ఇది గణపయ్య జాతర✨️❤️
Team #NaaSaamiRanga wishes all a #HappyVinayakaChavithi
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— Srinivasaa Silver Screen (@SS_Screens) September 18, 2023