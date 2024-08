August 18, 2024 / 03:03 PM IST

Arshad Warsi – Kalki Prabhas | పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్ న‌టించిన క‌ల్కి చిత్రం ఎన్ని సంచలనాలు సృష్టించిందో తెలిసిందే. ప్రభాస్, అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్, దీపిక ప‌దుకొనే, దిశా ప‌టానీ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో నాగ అశ్విన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా రూ.1200 కోట్ల వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. ఇక ఈ సినిమాలో ప్ర‌భాస్‌తో పాటు అమితాబ్ న‌ట‌న‌పై ప్రేక్ష‌కులు ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు. ఇదిలావుంటే తాజాగా క‌ల్కి సినిమాలో ప్ర‌భాస్ న‌ట‌న‌పై ఒక బాలీవుడ్ నటుడు సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు.

బాలీవుడ్ న‌టుడు అర్షద్ వార్సి గురించి ప్ర‌త్యేక ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేదు. మున్నా భాయ్ M.B.B.S, లగే రహో మున్నా భాయ్, గోల్ మాల్, జాలీ LLB చిత్రాల‌తో త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అయితే అర్ష‌ద్ వార్సిని తాజాగా పోలిటిక‌ల్ యూట్యూబ‌ర్ సందీష్ భాటియా ఇంట‌ర్వ్యూ చేశాడు.

ఈ ఇంట‌ర్వ్యూలో అర్ష‌ద్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘క‌ల్కి’ సినిమా త‌న‌కు న‌చ్చ‌లేద‌ని తెలిపాడు. బిగ్ బి అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్ అస‌లే అర్థం కాడు. ఈ వ‌య‌సులో క‌ల్కి లాంటి సినిమాలు ఎలా చేస్తున్నాడు. ఆయ‌న‌కు ఉన్న పవ‌ర్‌లో నాకు కొంచెం ఉన్న లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది. అతడు అసాధారణమైన వ్య‌క్తి. నాకు కల్కిలో ప్ర‌భాస్‌ను చూస్తున్న‌ప్పుడు బాధ‌గా అనిపించింది. అమితాబ్ ముందు అత‌డు ఒక జోక‌ర్ లాగా క‌నిపించాడు. ప్ర‌భాస్ ఎందుకు ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తాడు అంటూ అర్ష‌ద్ చెప్పుకోచ్చాడు. అయితే అర్ష‌ద్ వ్యాఖ్య‌ల‌పై ప్ర‌భాస్ అభిమానులు అత‌డిని ట్రోల్ చేయ‌డం మొద‌లుపెట్టారు. టాలీవుడ్‌ను అనేముందు బాలీవుడ్ ఎలా ఉందో చూసుకోవాల‌ని తెలిపారు.

Is Bollywood trying to disrespect #Prabhas ?

In a recent interview, Bollywood actor #ArshadWarsi expressed his dislike for ‘Kalki 2898 AD,’ stating, “Prabhas was like a joker in that film.” and questioning why such films are made.

And Bollywood filmmakers like Om Raut who made… https://t.co/iqiZUXwVVi pic.twitter.com/lS9aeRvY1j

