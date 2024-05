May 23, 2024 / 05:01 PM IST

Kalki 2898 AD | పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో వ‌స్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘కల్కి 2898 AD’. ఈ సినిమాకు మ‌హాన‌టి ఫేమ్ నాగ్‌ అశ్విన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తుండ‌గా.. దీపిక, దిశా పటానీ హీరోయిన్లు. అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, కమల్‌ హాసన్‌, కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జూన్‌ 27న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు సినిమా రానుంది. ఇక విడుద‌ల తేదీ దగ్గ‌ర ప‌డుతుండ‌టంతో మేక‌ర్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లుపెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన భైర‌వ (ప్రభాస్) బుజ్జి వీడియో అభిమానులకు బిగ్​ సర్​ప్రైజ్​గా నిలిచింది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రంతో పాటు ద‌ర్శ‌కుడు నాగ్‌ అశ్విన్‌పై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపించాడు ప్ర‌ముఖ పారిశ్రామిక వేత్త, మ‌హీంద్రా గ్రూప్‌ చైర్మ‌న్‌ ఆనంద్ మ‌హీంద్రా (Anand Mahindra).

‘కల్కి 2898 AD’ మూవీ షూటింగ్‌లో భాగంగా రెండేండ్ల క్రితం ద‌ర్శ‌కుడు నాగ్‌ అశ్విన్ ఆనంద్ మ‌హీంద్రాను ట్యాగ్ చేస్తూ ఒక పోస్ట్ పెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ పోస్ట్‌లో‘డియ‌ర్ ఆనంద్ మ‌హీంద్రా సార్.. మిస్ట‌ర్ బ‌చ్చ‌న్‌, ప్ర‌భాస్‌, దీపికాల‌తో క‌లిసి మేం ఇండియ‌న్ సైన్స్ ఫిక్ష‌న్ జోన‌ర్‌లో ప్రాజెక్టు కే (Project K)చేస్తున్నాం. ఈ ప్ర‌పంచం కోసం యూనిక్ అండ్ టెక్నాలజీని మించిని కొన్ని వాహ‌నాల‌ను డిజైన్ చేస్తున్నాం. ఈ సినిమా అనుకున్న ఫ‌లితాల‌ను సాధిస్తే అది మన జాతికే గర్వకారణం. మీ ద‌గ్గర‌ మంచి టాలెంట్ ఉన్న ఇంజినీర్లు, డిజైన‌ర్లు ఉన్నారు. ప్రాజెక్ట్ K లాంటి సినిమా గ‌తంలో ఎన్న‌డూ ప్రయత్నించలేదు.. భవిష్యత్తును ఇంజినీర్‌గా చేయడానికి మీరు మాకు సహాయం చేయగలిగితే అది గౌరవంగా ఉంటుంది. అని ట్వీట్ చేశాడు.

Dear @anandmahindra sir…we are making an Indian sci-fi film with Mr.Bachan, Prabhas and Deepika called #ProjectK A few vehicles we are building for this world are unique & beyond the tech of today…if this film does wat it is supposed to, it will be the pride of our nation.

అయితే దీనిపై స్పందించిన ఆనంద్ మ‌హీంద్రా ఇలాంటి అద్భుతమైన ఆఫ‌ర్‌ను ఎలా తిరస్కరిస్తాం నాగ్‌ అశ్విన్‌. మా ‘గ్లోబల్‌ ప్రొడక్ట్‌ డెవలప్‌మెంట్‌’ చీఫ్‌ వేలు మహీంద్రా మీకు కావాల్సిన సహకారం అందిస్తారు. తను ఇప్పటికే అధునాతమైన XUV700 వాహనాన్ని (కారు) రూపొందించారు అని ఆనంద్‌ మహీంద్రా బదులిచ్చారు. ఆనంద్‌ మహీంద్రా సమాధానానికి నాగ్‌ అశ్విన్‌ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

How could we refuse an opportunity to help you envision the future of mobility @nagashwin7 ? Our Chief of Global Product Development @Velu_Mahindra will, I’m sure, happily throw his weight behind you. Velu developed the @xuv700 & already has his feet in the future! https://t.co/4DDuOULWZD

ఇది జ‌రిగి రెండు సంవత్సరాలు గ‌డిచిపోయింది. ఈ క్ర‌మంలోనే క‌ల్కి చిత్రం షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుని విడుద‌లకు కూడా సిద్దమైంది. జూన్ 27న ఈ చిత్రం ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. అయితే ఈ మూవీ ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా నిన్న భైర‌వ (ప్రభాస్) బుజ్జి వీడియోను విడుద‌ల చేసింది చిత్ర‌బృందం. ఇక ఈ వీడియోలో ఫ్యూచ‌ర్‌లో వాహ‌నాలు ఎలా ఉంటాయో చూపించారు. ఇక ఈ వీడియో చూసిన ఆనంద్ మ‌హీంద్రా ఈ చిత్రంతో పాటు ద‌ర్శ‌కుడు నాగ్‌ అశ్విన్‌పై ఎక్స్ వేదిక‌గా ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపించాడు.

అప్పుడ‌ప్పుడు సరదా విషయాలు ఎక్స్‌లో జ‌రుగుతుంటాయి. నాకు చాలా గ‌ర్వంగా ఉంది నాగ్ అశ్విన్ లాంటి ద‌ర్శ‌కులను చూస్తే. అత‌డిలాంటి వాళ్లు గొప్పగా ఆలోచించడానికి భ‌య‌ప‌డ‌రు. చెన్నైలోని మహీంద్రా రీసెర్చ్ వ్యాలీలోని మా బృందం క‌ల్కి చిత్రంలో ఫ్యూచ‌ర్ వాహనాలు డిజైన్ చేయ‌డానికి స‌హాయ‌ప‌డింది. వాస్తవానికి, ఈ వాహనం రెండు మహీంద్రా ఇ-మోటార్లపై నడుస్తుంది! అలాగే జయం ఆటోమోటివ్స్ దీని అంతటిని ఒక తాటిపైకి తెచ్చింది. ఇక ఆటను ప్రారంభిద్దాం అంటూ మ‌హీంద్రా రాసుకోచ్చాడు. కాగా ఈ ట్విట్ ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్‌గా మారింది.

Fun stuff does, indeed, happen on X …

We’re so proud of @nagashwin7 and his tribe of filmmakers who aren’t afraid to think big…and I mean REALLY big..

Our team in Mahindra Research Valley in Chennai helped the Kalki team realise its vision for a futuristic vehicle by… pic.twitter.com/yAb47nx7ut

— anand mahindra (@anandmahindra) May 23, 2024