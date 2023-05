Buddy First Glimpse | టెడ్డీని టార్గెట్‌ చేసిన రౌడీ గ్యాంగ్.. అల్లు శిరీష్ బడ్డీ ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్‌

May 30, 2023 / 06:27 PM IST

Allu Sirish | మెగా హీరో అల్లు శిరీష్ (Allu Sirish)‌ చాలా రోజుల తర్వాత నటిస్తున్న చిత్రం బడ్డీ (Buddy)‌. ఈ చిత్రాన్నిస్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. మేకర్స్ ముందుగా ప్రకటించిన ప్రకారం ఫస్ట్‌ లుక్‌తోపాటు బడ్డీ గ్లింప్స్ వీడియో (Buddy First Glimpse) ను లాంఛ్ చేశారు. రౌడీ గ్యాంగ్‌ టెడ్డీని చంపేందుకు ప్రయత్నించే నేపథ్యంలో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు గ్లింప్స్ వీడియోతో తెలిసిపోతుంది. ఇక టెడ్డీ మనుషుల్లా ప్రవర్తించడం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. ఇంతకీ రౌడీలు టెడ్డీని ఎందుకు టార్గెట్‌ చేశారు.

అల్లు శిరీష్ టెడ్డీని కాపాడేందుకు ఎందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడనే విషయాలపై గ్లింప్స్ లో సస్పెన్స్ లో పెట్టాడు డైరెక్టర్. చివరలో టెడ్డీ గన్‌తో రౌడీలను షూట్‌ చేస్తున్న సీన్లతో ముగిసింది వీడియో. మొత్తానికి టెడ్డీకి, అల్లు శిరీష్‌కు మధ్య కనెక్షన్‌ ఏంటీ..? ఈ ఇద్దరూ రౌడీ మూకల నుంచి ఎలా తప్పించుకున్నారనేది తెలియాలంటే సినిమా విడుదలయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఆర్య నటించిన టెడ్డీకి రీమేక్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీకి సామ్‌ ఆంటోన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

కేఈ జ్ఞానవేళ్‌ రాజా సమర్పణలో ఆధన జ్ఞానవేళ్‌ రాజాతో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. అజ్మల్‌ అమీర్‌, ప్రిషా రాజేశ్‌ సింగ్‌, ముఖేశ్‌ కుమార్‌, మహ్మద్‌ అలీ, ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. హిప్‌ హాప్ తమిజా సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మొత్తానికి ఈ సారి ఎవరూ టచ్ చేయని కథాంశంతో చేస్తున్న బడ్డీ ఆడియెన్స్‌కు థ్రిల్‌ అందించడం ఖాయమని తాజా గ్లింప్స్ తో అర్థమవుతోంది.

అల్లు శిరీష్ చివరగా ఊర్వశివో రాక్షసివో సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సక్సెస్ అందుకోలేకపోయింది. ఈ సారి ఎలాగైనా బడ్డీ సినిమాతో హిట్టు కొట్టాలని కసిగా ఎదురుచూస్తున్నాడు.

బడ్డీ ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్‌..

Buckle up for an action packed rise and catch the first glimpse of my “Buddy”. @StudioGreen2https://t.co/4n6RrsBAcQ pic.twitter.com/D5VlCM57nj

— Allu Sirish (@AlluSirish) May 30, 2023