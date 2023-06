June 5, 2023 / 04:01 PM IST

VidaaMuyarchi| కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్‌కుమార్‌ (Ajithkumar) సినిమాలకు తెలుగులో కూడా మంచి క్రేజ్‌ ఉంటుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ స్టార్ హీరో నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం VidaaMuyarchi. మగిజ్ తిరుమేని దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ సినిమాకు సంబధించి తాజా అప్‌డేట్ తెరపైకి వచ్చింది. అజిత్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఈ మూవీ షూటింగ్‌ ఈ వారంలో షురూ కానుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. లైకా ప్రొడక్షన్స్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీకి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

చెన్నై చంద్రం త్రిష (Trisha) ఈ మూవీలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో దాదాపు ఫైనల్ అయినట్టు కథనాలు వస్తుండగా.. దీనిపై మేకర్స్‌ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. పూణే షెడ్యూల్‌తో ఈ సినిమా షూటింగ్‌ షురూ కానుంది. అక్టోబర్‌ కల్లా షూటింగ్ పూర్తి చేసి 2024లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేసింది అజిత్ కుమార్‌ టీం.

అజిత్‌ కుమార్‌ ఈ ఏడాది యాక్షన్‌ హీస్ట్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన తునివు సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. హెచ్‌ వినోథ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతంలోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్న లియోలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది త్రిష.

VidaaMuyarchi స్టన్నింగ్ లుక్‌..

Ajith Kumar & director Magizh Thirumeni’s #VidaaMuyarachi shoot begins this week in PUNE.

Film in plans to wrap shoot by October and theatrical release in 2024. #AjithKumar #AK62 #Thala pic.twitter.com/Sl5366O25i

— VidaaMuyarchi ❁ (@VidaaMuyarchi1) June 5, 2023