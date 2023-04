Agent Movie | ఏజెంట్‌ ట్రైలర్‌ డేట్‌ లాక్‌.. రిలీజ్‌ ఎప్పుడంటే?

April 15, 2023 / 09:19 PM IST

Agent Movie Trailer | ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఎనిదేళ్లవుతున్నా అఖిల్‌ ఇంకా కమర్షియల్‌ సక్సెస్‌ సాధించలేకపోతున్నాడు. గతేడాది ‘మోస్ట్‌ ఎలిజిబుల్‌ బ్యాచ్‌లర్‌’తో హిట్టు సాధించినా.. కమర్షియల్‌గా సక్సెస్‌ సాధించలేకపోయాడు. ప్రస్తుతం ఈయన ఆశలన్ని ‘ఏజెంట్‌’ సినిమాపైనే ఉన్నాయి. సురేందర్‌ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతుంది. ఈ చిత్రంలో అఖిల్‌ రా ఏజెంట్‌గా కనిపించనున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, టీజర్‌ సినిమాపై ఎక్కడలేని అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. ఇక ఈ సినిమాను ఏప్రిల్‌ 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు చిత్రబృందం ఇదివరకే ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో మేకర్స్‌ వరుస అప్‌డేట్‌లను ప్రకటిస్తూ సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు.

తాజాగా మేకర్స్‌ ఓ బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను ఏప్రిల్‌ 18న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. టీజర్‌తో కాస్త కూస్తో అంచనాలు పెంచేసిన ఏజెంట్‌.. ట్రైలర్‌తో మరింత హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తుందో లేదో చూడాలి. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో మలయాళ స్టార్‌ మమ్ముట్టి కీలకపాత్ర పోషించాడు. ఏకే ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌తో క‌లిసి సురేంద‌ర్ రెడ్డి స్వీయ నిర్మాణంలో ఈ సినిమాను తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. అఖిల్‌కు జోడీగా సాక్షీ వైద్య న‌టిస్తుంది. తెలుగుతో పాటు తమిళ, హిందీ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమాను రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు.

Let’s begin the #AGENT ACTION HEAT to beat the summer wave 😎#AgentTrailer out on APRIL 18th🔥

Stay Excited for the Massive Launch💥#AGENTonApril28th@AkhilAkkineni8 @mammukka #DinoMorea @sakshivaidya99 @DirSurender @AnilSunkara1 @VamsiVakkantham @AKentsOfficial… pic.twitter.com/J74dkONmCk

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) April 15, 2023