October 2, 2023 / 07:31 PM IST

Adhurs Movie Re-Release | జూ.ఎన్టీఆర్‌ సినిమాల్లో అదుర్స్‌కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. తారక్‌ కెరీర్‌లో ఎన్ని బ్లాక్‌బస్టర్‌లు, వందల కోట్లు వసూల్ చేసిన సినిమాలున్నా.. అదుర్స్‌ మూవీ ఎప్పటికీ స్పెషల్‌. ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణుడిగా తారక్‌ నటన వర్ణనాతీతం. ఇక గురు శిశ్యులుగా బ్రహ్మీ,తారక్‌ మధ్య పండిన కామెడీ అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పటికీ సోషల్‌ మీడియాలో వీరిద్ధరి ఎక్స్‌ప్రెషన్లు మీమ్స్‌ రూపంలో రోజు వందల సార్లు చూస్తుంటాం. వీరిద్దరే అని కాదు, సినిమాలో ప్రతీ పాత్ర మనల్ని ఎంతో ఎంటర్‌టైన్‌ చేసింది. వివి వినాయక్‌ మార్క్‌ యాక్షన్‌తో పాటు ఫ్రెష్‌ కామెడీ, కిక్కిచ్చే దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం ఇలా ప్రతీది ఒక మాస్‌ ప్యాకేజిలా అనిపిస్తుంది.

కాగా ఈ సినిమా మళ్లీ థియేటర్‌లోకి రాబోతుంది. తారక్‌ ఇండస్ట్రీకొచ్చి 23ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ సినిమాను నవంబర్‌ 18న 4K ప్రింట్‌తో రీ-రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్ పోస్టర్‌ను కూడా రిలీజ్‌ చేశారు. సినిమా వచ్చి పుష్కర కాలం దాటినా ఇప్పటికీ టీవీల్లో వస్తుందంటే ఇట్టే అతుక్కపోతుంటాం. అంతలా ఈ సినిమా జనాలకు ఎక్కేసింది. ఇక ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ చేయాలని మేకర్స్ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసిన కుదరలేదు. ఇక ఇప్పుడు తారక్‌ క్రేజ్ ఖండాంతరాలు దాటింది. దాంతో ఇప్పుడీ సినిమాకు సీక్వెల్ చేయలన్నా అది కుదరని పని. నయనతార హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్‌లకు మంచి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది.

YoungTiger the #ManofMasses @tarak9999 garu's #Adhurs movie Re-releasing World Wide on Nov 18th to generate the FUNvibe around you again 🔥🔥

revisit the Chari -Battu hilarious combo in sliver screens near you with #Adhurs4K ❤️🙌🏻#Adhurs4KReRelease #ShreyasMedia #ShreyasGroup pic.twitter.com/rCQLLLo4Qo

— Shreyas Media (@shreyasgroup) October 2, 2023