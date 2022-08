August 16, 2022 / 12:06 PM IST

Tees Maar Khan Theme song | హిట్లు, ఫ్లాపుల‌లో సంబంధంలేకుండా వ‌రుస‌గా సినిమాల‌ను చేస్తూ ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తుంటాడు ఆది సాయికుమార్‌. ‘ప్రేమ‌కావాలి’ సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆది అన‌తికాలంలోనే మంచి న‌టుడుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న క్రేజ్ ఎలా ఉన్నా సినిమాల‌ను మాత్రం వ‌రుస పెట్టి ఓకే చేస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న ఆరు సినిమాల‌ను లైన్లో పెట్టాడు. అందులో ‘తీస్ మార్ ఖాన్’ ఒక‌టి. క‌ళ్యాణ్ జీ గోగ‌న ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇదివ‌ర‌కే చిత్రం నుంచి విడుద‌లైన ప్ర‌చార చిత్రాలు ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. క‌రోనా కార‌ణంగా విడుద‌ల వాయిదా ప‌డుతూ వ‌చ్చింది. కాగా ఇటీవ‌లే మేక‌ర్స్ కాగా ఇటీవ‌లే మేక‌ర్స్ ఆగ‌స్టు 19న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌కటించారు. ఈ క్రమంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుసగా అప్‌డేట్‌ల‌ను ఇస్తున్నారు. తాజాగా మేక‌ర్స్ మ‌రో అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు.

‘తీస్‌మార్‌ఖాన్’ థీమ్ సాంగ్‌ను మంగ‌ళ‌వారం సాయంత్రం 5.04 నిమిషాల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన పాట‌ల‌కు విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఈ చిత్రంలో ఆది మూడు విభిన్న పాత్ర‌ల్లో న‌టించ‌నున్నాడు. ఒక‌టి స్టూడెంట్ పాత్ర కాగా మ‌రోక‌టి రౌడి పాత్ర‌.. ఇంకోటీ పోలీస్ పాత్ర‌. ఇలా మూడు డిఫ‌రెంట్ క్యారెక్ట‌రైజేష‌న్స్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎంట‌ర్టైన్ చేయ‌డానికి సిద్ధ‌మైయ్యాడు. ఆదికి జోడీగా ఆర్ఎక్స్ 100 ఫేం పాయ‌ల్ రాజ్‌పుత్ పాయల్ హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. ఈ చిత్రాన్ని విజ‌య్ సినిమాస్ బ్యాన‌ర్‌పై నాగం తిరుప‌తిరెడ్డి నిర్మించాడు. సునీల్‌, పూర్ణ‌, క‌బీర్ దుహ‌న్ సింగ్ కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు.

