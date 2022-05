May 18, 2022 / 02:43 PM IST

Aadhi Pinisetty-Nikki Garlani Weeding | న‌ట‌న ప్రాధాన్య‌మున్న పాత్ర‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ అటు హీరోగా, ఇటు క్యారెక్ట‌ర్ ఆర్టిస్టుగా సినీరంగంలో దూసుకుపోతున్న న‌టుడు ఆది పినిశెట్టి. ప్ర‌ముఖ దిగ్గ‌జ ద‌ర్శ‌కుడు ర‌విరాజా పినిశెట్టి త‌న‌యుడుగా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినా త‌న‌ న‌ట‌న‌, అభిన‌యంతో ప్రేక్ష‌కుల‌లో ప్ర‌త్యేక స్థానాన్ని ఏర్ప‌రుచుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఆది పెళ్ళి సంబురాల్లో మునిగి పోతున్నాడు. ఆది త‌న స‌హా న‌టి నిక్కి గ‌ర్లానీని పెళ్ళి చేసుకోబుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. 2015లో వ‌చ్చిన ‘మ‌లుపు’ సినిమాలో వీరిద్దరూ క‌లిసి మొద‌టి సారిగా న‌టించారు. షూటింగ్ స‌మ‌యంలోనే వీళ్ళిద్ద‌రూ ప్రేమ‌లో ప‌డ్డారు. కాక‌పోతే వీళ్ళ ప్రేమ‌ని ర‌హాస్యంగా దాదాపు 7 ఏళ్ళు దాచారు. ఈ క్ర‌మంలో అంద‌రిని షాక్‌కు గురిచేస్తూ మార్చి 24న ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకున్నారు.

ఎంగేజ్‌మెంట్ జ‌రిగిన రెండు రోజుల‌కు ఈ ల‌వ్‌బ‌ర్డ్స్ ఫోటోల‌ను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు. ఈ ఎంగేజ్‌మెంట్‌కు హీరో నాని, కాస్ట్యూమ్ డిజైన‌ర్ నీర‌జ కోన హ‌జ‌రైయ్యారు. ఇదిలా ఉంటే వీళ్ళ పెళ్ళి మే 18న చెన్నైలోని ఓ స్టార్ హోట‌ల్‌లో జ‌రుగ‌నుంది. ఈ క్ర‌మంలో వీళ్ళ హ‌ల్దీ ఫంక్ష‌న్ సంబురాలు ఘ‌నంగా జ‌రుగుతున్నాయి. ఈ ఫంక్ష‌న్‌లో హీరో నాని, సందీప్ కిష‌న్‌లు హ‌జ‌రై డ్యాన్స్‌లు చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతుంది. ఇక సినిమాల విష‌యానికి వ‌స్తే ఆది ప్ర‌స్తుతం రామ్ హీరోగా న‌టిస్తున్న ‘ది వారియ‌ర్‌’లో ప్ర‌తి నాయ‌కుడి పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ చివ‌రి ద‌శ‌లో ఉన్న ఈ చిత్రం జూలై 14న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది.

#AadhiPinisetty & #NikkiGalrani Had an Absolute Blast at their Haldi Ceremony ✨😍 @AadhiOfficial @nikkigalrani pic.twitter.com/u1pCJxkcwt

