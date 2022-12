December 26, 2022 / 04:09 PM IST

Viral Video : గ‌డ్డ క‌ట్టించే మైన‌స్ 30 డిగ్రీల వాతావ‌ర‌ణంలో ఒక యువ‌కుడు హుషారుగా భాంగ్రా నృత్యం చేశాడు. క్రిస్మ‌స్ సంద‌ర్బంగా కెన‌డాకు చెందిన సిక్కు ఇన్‌ఫ్లుయెన్స‌ర్ గురుదీప్ పంధేర్ ఈ సాహ‌సం చేశాడు. ఎముక‌లు కొరికే చ‌లిలో అత‌ను డాన్స్ చేయ‌డానికి కార‌ణం ఉంది. సంతోషం, ఆశావాదం అనే సందేశాన్ని ఇవ్వ‌డం కోసం గురుదీప్ అక్క‌డ భాంగ్రా చేశాడు. యుకొన్ అనే ప‌ర్వ‌త ప్రాంతంలో అత‌ను భాంగ్రా డాన్స్ చేస్తున్న వీడియో ప్ర‌స్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. యుకొన్ ప్రాంతం ప్ర‌పంచంలోనే అతి శీత‌ల ప్ర‌దేశాల్లో ఒకటి.

‘అంద‌రికీ న‌మ‌స్కారం. మాకు సహ‌జ వాతావ‌ర‌ణం.. యుకొన్ నుంచి మీకు క్రిస్మ‌స్ శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తున్నా. అంతేకాదు ఆనందం, న‌మ్మ‌కం, ఆశాభావవంతో ఉండాల‌నే సందేశాన్ని పంపిస్తున్నా’ అంటూ గురుదీప్‌ ఆ వీడియో కింద రాసుకొచ్చాడు. ఈ వీడియోను ఇప్ప‌టికే రెండు ల‌క్ష‌ల మంది చూశారు. దాదాపు 6వేల మంది లైక్ చేశారు. నీ పాజిటివిటీ, నీ మ‌న‌సులోని ఉత్సాహం క‌చ్చితంగా స్ఫూర్తినిస్తాయి అంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. భాంగ్రా అనేది పంజాబీల సంప్రదాయ జాన‌ప‌ద‌ నృత్యం. పండుగ‌లు, ఫంక్ష‌న్లు, పెళ్లి వేడుక‌ల్లో అక్క‌డివాళ్లు భాంగ్రా డాన్స్ చేస్తారు.

From my natural habitat at -30C/-22F temperature in the Yukon, I am sending you Christmas Greetings, joy, hope and positivity!

Watch on YouTube: https://t.co/pQo92pduXJ pic.twitter.com/my5CJ0Zsdv

— Gurdeep Pandher of the Yukon (@GurdeepPandher) December 24, 2022