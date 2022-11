November 19, 2022 / 10:38 AM IST

Peru Airport | పెరూలోని ఓ విమానాశ్రయంలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. లాటం ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన విమానం లిమా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి లేకాఫ్‌ అవుతున్న సమయంలో రన్‌వేపై ఫైర్‌ట్రక్కును ఢీ కొట్టింది. దీంతో విమానం నుంచి మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాద సమయంలో విమానంలో 100 మందికి పైగా ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వారందరూ సురక్షితంగా ఉన్నట్లు విమానాశ్రయ అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఫైర్ ట్రక్కులో ఉన్న ఇద్దరు అగ్నిమాపక సిబ్బంది మరణించారని.. మరో ఉద్యోగి గాయపడినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

#LATAM #airplanecrash update. Looks like the Lima Airport tower failed to control the traffic on the runway. Fire truck and airplane on runway. pic.twitter.com/FQOVo3mE6T

Regarding the incident in Lima, LATAM Airlines Peru regrets the passing of 2 firefighters who were in the vehicle that collided with the plane, as reported by Lima Airport Partners, the operator of Jorge Chavez Airport.

— LATAM Perú (@LATAM_PER) November 19, 2022