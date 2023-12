December 2, 2023 / 06:24 PM IST

WBBL 2023: సుమారు నెల‌న్న‌ర‌గా ఆస్ట్రేలియా వేదిక‌గా జ‌రిగిన ఉమెన్స్ బిగ్ బాష్ లీగ్ (డ‌బ్ల్యూబీబీఎల్)లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియ‌న్ అడిలైట్ స్ట్రైక‌ర్స్‌నే మ‌రోసారి టైటిల్ వ‌రించింది. శ‌నివారం అడిలైడ్ ఓవ‌ల్ వేదిక‌గా అడిలైడ్ స్ట్రైక‌ర్స్ – బ్రిస్బేన్ హీట్ మ‌ధ్య ముగిసిన డ‌బ్ల్యూబీబీఎల్ – 2023 ఫైన‌ల్‌లో త‌హిలా మెక్‌గ్రాత్ సార‌థ్యంలోని అడిలైడ్ జ‌ట్టు మూడు ప‌రుగుల తేడాతో ఉత్కంఠ విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఆఖ‌రి బంతి వ‌ర‌కూ ఇరు జ‌ట్ల మ‌ధ్య దోబూచులాడిన విజయం.. చివ‌రికి అడిలైడ్‌కే సొంత‌మైంది. ఫైన‌ల్‌లో ఫ‌స్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన అడిలైడ్.. నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 125 ప‌రుగులు చేసింది. అనంత‌రం బ్రిస్బేన్.. 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 122 ప‌రుగులు మాత్రమే చేయ‌గ‌లిగింది. అడిలైడ్ సార‌థి మెక్‌గ్రాత్ అటు బ్యాట్‌తోనే గాక బంతితో కూడా రాణించి ఆ జ‌ట్టు విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన అడిలైడ్‌కు ఆదిలోనే షాక్ తాకింది. కేటీ మాక్ (3) రెండో ఓవ‌ర్లోనే నిష్క్ర‌మించ‌గా స‌ఫారీ స్టార్ బ్యాట‌ర్ లారా వోల్వార్డ్ట్ (33 బంతుల్లో 39, 4 ఫోర్లు), మెక్‌గ్రాత్ (34 బంతుల్లో 38, 6 ఫోర్లు, 1 సిక్స‌ర్‌) లు ఆ జ‌ట్టు గౌర‌వ‌ప్ర‌ద‌మైన స్కోరు సాధించేందుకు తోడ్ప‌డ్డారు. ఇరువురూ క‌లిసి రెండో వికెట్‌కు 66 ప‌రుగులు జోడించారు. బ్రిస్బేన్ బౌల‌ర్లు క‌ట్ట‌డి చేయ‌డంతో అడిలైడ్ భారీ స్కోరు చేయ‌లేక‌పోయింది.

స్వల్ప ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో బ్రిస్బేన్‌కు మంచి ఆరంభ‌మే ద‌క్కింది. ఓపెన‌ర్లు గ్రేస్ హ‌రీస్ (15), జార్జియా రెడ్మైన్ (22)లు తొలి వికెట్‌కు 32 ప‌రుగులు జోడించారు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన అమెలియా కెర్ (30 నాటౌట్‌) కూడా మెరుగ్గానే ఆడింది. కానీ జార్జియా ఔట్ అయ్యాక బ్రిస్బేన్ బ్యాట‌ర్లు అలా వ‌చ్చిఇలా వెళ్లారు. అడిలైడ్ కెప్టెన్ మెక్‌గ్రాత్.. తాను వేసిన 13వ ఓవ‌ర్లో తొలి బంతికే మిగ్నోన్ డు ప్రీజ్ (13), లారా హ‌రీస్ (0)

ల‌ను వ‌రుస బంతుల్లో ఔట్ చేయ‌డంతో బ్రిస్బేన్‌కు క‌ష్టాలు ఎక్కువ‌య్యాయి. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన బ్యాట‌ర్ల‌లో చార్లి నాట్ (20) త‌ప్ప ఒక్క‌తే రెండంకెల స్కోరు చేయ‌గ‌లిగింది.

For the second year in a row, pure joy for the @StrikersBBL 👏#WBBL09 #WBBLFinal pic.twitter.com/woYCwGV9jR

— Weber Women’s Big Bash League (@WBBL) December 2, 2023