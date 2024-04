April 16, 2024 / 09:35 PM IST

KKR vs RR ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో సెంచ‌రీల ప‌ర్వం న‌డుస్తోంది. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు ట్రావిస్ హెడ్ శ‌త‌క విధ్వంసాన్ని మ‌రువ‌క‌ముందే.. ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ ఓపెన‌ర్(Kolkat Knight Riders) సునీల్ నరైన్(109) వంద కొట్టేశాడు.

కోల్‌క‌తా త‌ర‌ఫున ఐపీఎల్‌లో శ‌త‌కం సాధించిన మూడో ఆట‌గాడిగా ఈ ఆల్‌రౌండ‌ర్ రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. న‌రైన్ వీర‌బాదుడుకు రింకూ సింగ్(20) మెరుపులు తోడ‌వ్వ‌డంతో కోల్‌క‌తా మ‌ళ్లీ రెండొంద‌లు కొట్టింది. నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 223 ర‌న్స్ చేసింది.

