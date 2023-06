June 3, 2023 / 03:58 PM IST

Novak Djokovic : వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 3 నొవాక్ జ‌కోవిచ్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్‌లో అద‌ర‌గొడుతున్నాడు. అత‌ను రికార్డు స్థాయిలో 23వ గ్రాండ్‌స్లామ్ పై గురిపెట్టాడు. అయితే.. అత‌డి ఛాతిపై చిప్(Chip) ఉండ‌డం చ‌ర్చ‌నీయాంశ‌మైంది. రెండో రౌండ్‌లోమార్ట‌న్ ఫ‌క్సోవిక్స్‌పై విజ‌యం త‌ర్వాత జ‌కోవిచ్ త‌న‌ ఛాతి మ‌ధ్య భాగంలో చిన్న‌సైజ్ పరిక‌రాన్ని టేపుతో అతికించుకోవ‌డం కెమెరా కంట ప‌డింది. ఇదే విష‌య‌మై అత‌డిని ప్ర‌శ్నిస్తే.. తాను అత్య‌ద్భుత‌మైన‌ నానో టెక్నాల‌జీ(Nano Technology)ని ఉప‌యోగిస్తానని, అదొక పెద్ద ర‌హ‌స్య‌మ‌ని ఈ సెర్బియా స్టార్ చెప్పాడు. జ‌కోవిచ్ చిప్ త‌గిలించుకుంటున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.

‘నేను చిన్న‌ప్ప‌డు ఐర‌న్ మ్యాన్‌ను ఎక్కువ‌గా ఇష్ట‌ప‌డేవాడిని. అత‌డిలా ఉండేందుకు ఎప్పుడూ ప్ర‌య‌త్నించేవాడిని’ జోక్ చేశాడు. కానీ, ఆ త‌ర్వాత ‘కోర్టులో నా ఆట‌ను మెరుగుప‌రిచేందుకు నా బృందం నానో టెక్నాల‌జీని అద్భుతంగా ఉప‌యోగిస్తుంది. ఇక చిప్ గురించి అంటారా..? నా కెరీర్‌లో అదొక పెద్ద ర‌హ‌స్యం. అదే గ‌న‌కు స‌మ‌ర్థంగా ప‌నిచేయ‌కుంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్క‌డ కూర్చుండే వాడినే కాదు’ అని జ‌కోవిచ్‌ వెల్ల‌డించాడు.

ఈ చిప్‌ను ఇట‌లీకి చెందిన‌ టావో టెక్నాల‌జీస్(Tao Technologies) అనే కంపెనీ త‌యారు చేసింది. మ‌నుషులు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు అవ‌స‌ర‌మైన‌ కొత్త‌రకం ఆవిష్క‌ర‌ణ‌లు చేయ‌డంలో ఈ కంపెనీకి అనుభ‌వం ఉంది. ‘సూర్య‌కిర‌ణాలు, శ‌రీరం వేడి త‌గ‌లగానే చిప్ యాక్టివ్ అవుతుంది. దీంతో, అనేక‌ ఆరోగ్య ప్ర‌యోజ‌నాలు ఉన్నాయి’ అని టావో టెక్నాల‌జీస్ ప్ర‌తినిధి తెలిపాడు.

One of the best tennis players of all time, Novak Djokovic, last night showed at Roland Garros, during the match against Marton Fucsovics, a “patch” declaring that it’s “an incredibly effective nanotechnology” and the “biggest secret of his career”. Well, the nanotechnology in… pic.twitter.com/dNDmUOdut7

— Taopatch.com (@Taopatch) June 1, 2023