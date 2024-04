April 19, 2024 / 09:20 PM IST

CSK vs LSG : ల‌క్నో గ‌డ్డ‌పై చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ స్టార్ బ్యాట‌ర్లు త‌డ‌బ‌డ్డారు. సొంత మైదానంలో రాహుల్ సేన పేస్ ద‌ళం విజృంభ‌ణ‌తో ఆడ‌లేక పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. ఒక‌ద‌శ‌లో 120 ప‌రుగులు చేయ‌డ‌మే గ‌గ‌నం అనుకున్న సీఎస్కేను ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(57 నాటౌట్) అర్ధ శ‌త‌కంతో ఆదుకున్నాడు. మాస్ట‌ర్ స్ట్రోక‌ర్ అజింక్యా ర‌హానే(36), మోయిన్ అలీ(30)ల‌ మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో అల‌రించ‌గా.. చివ‌ర్లో మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(28 నాటౌట్) త‌న స్ట‌యిల్లో బౌండ‌రీల‌తో చెల‌రేగాడు. దాంతో, చెన్నై నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 176 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఎల్ఎస్‌జీ బౌల‌ర్లలో కృనాల్ పాండ్యా రెండు, బిష్ణోయ్ ఒక‌ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

టాస్ ఓడిన సీఎస్కేకు ఆదిలోనే షాక్. ఫామ్‌లో లేని ఓపెనర్ ర‌చిన్ ర‌వింద్ర‌(0)ను మొహ్సిన్ ఖాన్ బౌల్డ్ చేసి ల‌క్నోకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఆ షాక్ నుంచి తేరుకునే లోపే య‌శ్ ఠాకూర్ సూప‌ర్ బాల్‌తో రుతురాజ్ గైక్వాడ్(17)ను వెన‌క్కి పంపాడు. దాంతో, 33 ప‌రుగుల వ‌ద్ద సీఎస్కే రెండో వికెట్ పడింది. ఆ ద‌శ‌లో క్రీజులోకి వ‌చ్చిన జ‌డ్డూ.. అజింక్యా ర‌హానే(36)తో క‌లిసి ధాటిగా ఆడాడు.

అయితే.. ఈ జోడీని విడ‌దీసేందుకు రాహుల్ స్పిన్ అస్త్ర‌మైన‌ కృనాల్ పాండ్యాను రంగంలోకి దించి ఫ‌లితం సాధించాడు. ర‌హానే బౌల్డ్ అయ్యాక వ‌చ్చిన శివం దూబే(3)ను స్టోయినిస్ తెలివిగా బోల్తా కొట్టించాడు. ఆ తర్వాతి ఓవ‌ర్‌లో కృనాల్ ఊరించే బంతి వేయ‌గా.. రిజ్వీ తొంద‌ర‌పాటుకు గురై స్టంపౌట్ అయ్యాడు.

చెన్నైకి భారీ స్కోర్ అందంచే బాధ్య‌త తీసుకున్న జ‌డ్డూ.. మోయిన్ అలీలో బౌండ‌రీల‌తో చెల‌రేగారు. మొహ్సిన్ ఓవ‌ర్‌లో జ‌డేజా సిక్స‌ర్‌తో ఫిఫ్టీకి చేరుకోగా.. బిష్ణోయ్ బౌలింగ్‌లో అలీ హ్యాట్రిక్ సిక్స‌ర్ల‌తో హోరెత్తించాడు. నాలుగో బంతిని స్టాండ్స్‌లోకి పంపాబోయి బ‌దొని చేతికి చిక్కాడు. ఆ త‌ర్వాత అభిమానుల అరుపుల మ‌ధ్య ఎంట్రీ ఇచ్చిన‌ ధోనీ(28 నాటౌట్) విధ్వంసాన్ని కొన‌సాగిస్తూ.. మొహ్సిన్, య‌శ్ ఠాకూర్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో రెండు ఫోర్లు, ఒక‌ సిక్స‌ర్‌తో చెల‌రేగాడు. దాంతో క‌ష్ట‌మైన పిచ్‌పై సీఎస్కే పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది.

