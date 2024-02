IPL 2024 Schedule Live | ఐపీఎల్‌- 17 షెడ్యూల్‌ విడుదల.. తొలి మ్యాచ్‌ ఆ జట్ల మధ్యే..

February 22, 2024 / 07:20 PM IST

IPL 2024 Schedule Live | ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ -17వ సీజన్‌ హంగామా మొదలైంది. క్రికెట్‌ అభిమానుల ఎదురుచూపులతో పాటు ఉత్కంఠకూ తెరదించుతూ భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఈ సీజన్‌ షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది. దేశంలో సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో 17వ సీజన్‌లో 17 రోజుల షెడ్యూల్‌ (21 మ్యాచ్‌లు) ను మాత్రమే బీసీసీఐ ప్రకటించింది. మార్చి 22 నుంచి చెన్నై వేదికగా మొదలుకాబోయే ఈ క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌లో తొలి మ్యాచ్‌ డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌.. ఇంతవరకూ ట్రోఫీ గెలవని జట్టు రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు మధ్య జరుగనుంది. లోక్‌సభ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ అనంతరం ఐపీఎల్‌ – 17 సీజన్‌ ఫుల్‌ షెడ్యూల్‌ వచ్చే అవకాశముంది.

మార్చి 22న సీఎస్కే – ఆర్సీబీ మధ్య జరుగబోయే తొలి మ్యాచ్‌ తర్వాత శనివారం డబుల్‌ హెడర్‌ మొదలవనుంది. పంజాబ్‌ సూపర్‌ కింగ్స్‌.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌, కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ – సన్‌ రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ లు తలపడతాయి. మార్చి 22 నుంచి ఏప్రిల్‌ 7 దాకా 17 రోజుల పాటు 21 మ్యాచ్‌లకు సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్‌ కింది విధంగా ఉంది.

🚨 𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗧𝗛𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦 – TATA #IPL2024 Schedule is HERE! 🤩

Get ready for the thrill, excitement and fun to begin! Save this post so you don’t have to search for it again 🔍

It’s #CSKvRCB, @msdhoni 🆚 @imVkohli in the opener! Who’s your pick ? 👀#IPLSchedule #IPLonStar pic.twitter.com/oNLx116Uzi

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 22, 2024