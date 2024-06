June 26, 2024 / 01:02 PM IST

ఇస్లామాబాద్: పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ ఇంజ‌మాముల్( Inzamam ul Haq) .. భార‌త బౌల‌ర్ హ‌ర్ష‌దీప్ సింగ్‌పై బాల్ ట్యాంపరింగ్ ఆరోప‌ణ‌లు చేశారు. ఓ టీవీ షోలో పాల్గొన్న అత‌ను ఈ ఆరోప‌ణ‌లు చేయ‌డం గ‌మ‌నార్హం. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో.. హ‌ర్ష‌దీప్ అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇచ్చాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో అత‌ను 37 ర‌న్స్ ఇచ్చి మూడు వికెట్లు తీసుకున్నాడు. అయితే టార్గెట్‌ను డిఫెండ్ చేస్తున్న స‌మ‌యంలో.. ఇన్నింగ్స్ 16వ ఓవ‌ర్‌లో హ‌ర్ష‌దీప్ రివ‌ర్స్ స్వింగ్ బౌలింగ్ చేశాడ‌ని, అది ఎలా సాధ్య‌మైంద‌ని ఇంజమాముల్ హ‌క్ ప్ర‌శ్నించాడు. మ‌రీ ముందుగానే బాల్‌ రివ‌ర్స్ స్వింగ్ అయ్యింద‌ని, అంటే ఇన్నింగ్స్ 12 లేదా 13వ ఓవ‌ర్‌లో బంతి రివ‌ర్స్ స్వింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింద‌ని, అంపైర్లు త‌మ క‌ళ్లు తెరిచి బౌల‌ర్ల‌పై దృష్టి పెట్టాల‌ని ఇంజీ ఆ షోలో వ్యాఖ్యానించాడు.

Inzamam-ul-Haq accusing the Indian team of ball-tampering during their match against Australia #T20WorldCup #Cricket (via News 24) pic.twitter.com/rUi8egN847

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) June 26, 2024