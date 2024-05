May 24, 2024 / 04:52 PM IST

T20 World Cup 2024 : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ కోసం అంత‌ర్జాతీయ క్రికెక‌ట్ కౌన్సిల్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇప్ప‌టికే బ్రాండ్ అంబాసిడ‌ర్లు ప్ర‌మోష‌న్ ప‌నుల్లో బిజీగా ఉండ‌గా.. తాజ‌గా ఐసీసీ ఎలైట్ కామెంటరీ ప్యానెల్‌(Elite Commetory Panel)ను ప్ర‌క‌టించింది. అందులో ఐపీఎల్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన ఆర్సీబీ మాజీ ఆట‌గాడు దినేశ్ కార్తిక్(Dinesh Karthik)కు చోటు ద‌క్కింది.

ఓవైపు స్టార్ స్పోర్ట్స్ కామెంటేట‌ర్‌గా కొన‌సాగుతూనే కార్తిక్ ఐపీఎలోనూ ఫినిష‌ర్‌గా మెర‌పులు మెరిపించాడు. అయితే.. ఎలిమినేట‌ర్‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ చేతి(Rajasthan Royals)లో బెంగ‌ళూరు ఓట‌మి అనంత‌రం కార్తిక్ త‌న సుదీర్ఘ ఐపీఎల్ కెరీర్‌కు మంగ‌ళం పాడిన విష‌యం తెలిసిందే.

All-star commentary panel 🎙

Some of the biggest names in cricket and broadcasting gather for the ICC Men’s #T20WorldCup 2024 🤩https://t.co/S0a5rU5jfW

— ICC (@ICC) May 24, 2024