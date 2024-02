February 27, 2024 / 05:00 PM IST

BCCI Central Contracts | ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక క్రికెట్‌ బోర్డుగా ఉన్న భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) టీమిండియాకు ఆడే క్రికెటర్లకు శుభవార్త చెప్పనుంది. బీసీసీఐ సెంట్రల్‌ కాంట్రాక్టు ఉండి టెస్టులు ఆడే క్రికెటర్లకు మ్యాచ్‌ ఫీజులలో పెంపుతో పాటు బోనస్‌ కూడా ఇవ్వనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇషాన్‌ కిషన్‌, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ వంటి క్రికెటర్లు.. టెస్టు క్రికెట్‌ను కాదని ఐపీఎల్‌కు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్న నేపథ్యంలో బీసీసీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు సమాచారం.

ఇదే విషయమై బీసీసీఐ ప్రతినిధి ఒకరు మాట్లాడుతూ… ‘ఒక క్యాలెండర్‌ ఈయర్‌లో సదరు ఆటగాడికి రెగ్యులర్‌గా వచ్చే బెనిఫిట్స్‌తో పాటు వారికి అదనంగా రివార్డ్‌ ఇవ్వబడుతుంది. ఆటగాళ్లు టెస్టు క్రికెట్‌ వైపునకు మళ్లే దిశగా ఇది తోడ్పడుతోంది..’ అని అతడు తెలిపాడు. అసలు బీసీసీఐ సెంట్రల్‌ కాంట్రాక్టులో ఎన్ని గ్రేడ్స్‌ ఉన్నాయి. ఏ గ్రేడ్‌లో ఆటగాళ్లకు ఎంత దక్కుతుంది..? అన్న వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

నాలుగు గ్రేడ్స్‌..

బీసీసీఐ సెంట్రల్‌ కాంట్రాక్టులో నాలుగు గ్రేడ్స్‌ ఉన్నాయి. వీటిని ఏ+, ఏ, బీ, సీ గా విభజించారు. ఏ+ గ్రేడ్‌లో ఉన్న ఆటగాళ్లకు యేటా రూ. 7 కోట్లు దక్కుతాయి. ఏ కేటగిరీలో క్రికెటర్లకు రూ. 5 కోట్లు, బీ గ్రేడ్‌లో ఉన్న వారికి రూ. 3 కోట్ల వేతనం దక్కుతోంది. సీ గ్రేడ్‌లో ఉన్న క్రికెటర్లకు వార్షిక వేతనం కింద కోటి రూపాయలు అందుతున్నాయి.

BCCI is set to increase the salary for Test players who play all the matches in the series. [Devendra Pandey From Express Sports] pic.twitter.com/o3KHffIHzk

— Johns. (@CricCrazyJohns) February 27, 2024