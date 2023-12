BANvsNZ: ఒక్క రన్‌ కూడా ఇవ్వలే.. కివీస్‌ సారథి అరుదైన ఘనత.. 37 ఏండ్ల తర్వాత జబర్దస్త్‌ రికార్డు

December 6, 2023 / 05:13 PM IST

BANvsNZ: న్యూజిలాండ్‌ టెస్టు జట్టు సారథి కేన్‌ విలియమ్సన్‌ అరుదైనఘనత సాధించాడు. బంగ్లాదేశ్‌తో ఢాకా వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టెస్టు తొలి రోజులో 5.2 ఓవర్లు వేసిన టిమ్‌ సౌథీ.. ఐదు ఓవర్లు మెయిడిన్‌ వేశాడు. 32 బంతులు విసిరిన సౌథీ.. ఒక్క పరుగు కూడా ఇవ్వలేదు. అతడి బౌలింగ్‌లో ఒక్క వైడ్‌ గానీ, ఒక్క నో బాల్‌ గానీ రాలేదు. అదీగాక సౌథీ ఒక వికెట్‌ కూడా తీయడం గమనార్హం. తద్వారా కివీస్‌ సారథి అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నాడు.

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో కనీసం 30 బంతులు విసిరి ఒక్క పరుగు కూడా ఇవ్వకుండా వికెట్‌ తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో సౌథీ ఏడో వాడు. సౌథీ కంటే ముందు పీఆర్‌ స్లీప్‌ (ఆస్ట్రేలియా.. 5 ఓవర్లు 0 పరుగులు, 5 మెయిడిన్లు), ఎస్‌. మదన్‌లాల్‌ (ఇండియా.. 4 ఓవర్లు 0 పరుగులు, 4 మెయిడిన్లు), ఆర్‌జి నద్కార్ణి (ఇండియా.. 6.1 ఓవర్లు 0 పరుగులు, 6 మెయిడిన్లు, ఒక వికెట్‌), జెహెచ్‌ వార్డిల్‌ (ఇంగ్లండ్.. 5 ఓవర్లు 0 పరుగులు, 5 మెయిడిన్లు.. ఒక వికెట్‌‌), విఎస్‌ హజారే (ఇండియా.. 5 ఓవర్లు 0 పరుగులు, 5 మెయిడిన్లు), జెడిసి గొడార్డ్‌ (వెస్టిండీస్‌.. 6 ఓవర్లు 0 పరుగులు, 6 మెయిడిన్లు)లు ఈ ఘనత సాధించినవారిలో ఉన్నారు.

