February 29, 2024 / 07:19 PM IST

AFG vs IRE | అఫ్గానిస్తాన్‌ – ఐర్లాండ్‌ మధ్య అబుదాబిలోని టోలరెన్స్‌ ఓవల్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఏకైక టెస్టు ఆసక్తికరంగా మారుతోంది. రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికే ఇరు జట్లు తొలి ఇన్నింగ్స్‌ను ముగించడమే గాక అఫ్గాన్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 37 ఓవర్లు ఆడి 3 వికెట్లు కూడా కోల్పోయింది. కచ్చితంగా ఫలితం తేలే అవకాశం ఉన్న ఈ టెస్టులో అఫ్గానిస్తాన్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 26 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యంలో ఉంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆ జట్టు 155 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అవగా ఐర్లాండ్‌.. 263 పరుగులు చేసింది. ఫలితంగా ఐర్లాండ్‌కు 108 పరుగుల తొలి ఆధిక్యం దక్కగా.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో అఫ్గాన్‌ రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 3 వికెట్ల నష్టానికి 134 రన్స్‌ చేసింది.

ఆట రెండో రోజు రెండో సెషన్‌లో ఐర్లాండ్‌ 263 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. 186 పరుగులకే 6 కీలక వికెట్లు కోల్పోయిన ఆ జట్టును వికెట్‌ కీపర్‌ లోర్కన్‌ టక్కర్‌ (46), అండీ మెక్‌బ్రైన్‌ (38) ఆదుకున్నారు. దీంతో ఆ జట్టుకు ఫస్ట్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 108 పరుగుల లీడ్‌ లభించింది. అఫ్గాన్‌ బౌలర్లలో జియా ఉర్‌ రెహ్మాన్‌.. ఐదు వికెట్లు పడగొట్టాడు.

