Local Quota Row | ఆర్సీబీని తాకిన ‘లోకల్‌ కోటా’ సెగ.. స్థానిక క్రికెటర్లకే చాన్స్‌ ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్న ఫ్యాన్స్‌

July 18, 2024 / 05:39 PM IST

Local Quota Row | కర్నాటకలో సిద్ధరామయ్య నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్న ‘ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగాల్లో స్థానికులకు కోటా’పై భిన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపార వర్గాలలోని ప్రముఖులు ఈ బిల్లుపై బహిరంగంగానే పెదవి విరుస్తున్నారు. ఈ బిల్లు అమలైతే తాము రాష్ట్రం నుంచి వైదొలుగుతామని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇదిలాఉండగా ఈ లోకల్‌ కోటా సెగ తాజాగా ఐపీఎల్‌లో అత్యంత ఫ్యాన్‌ బేస్‌ కలిగిన జట్టు అయిన రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ)కి తాకింది. పలువురు కన్నడ అభిమానులు.. ‘మా జట్టులోనూ 50 శాతం స్థానిక ఆటగాళ్లకే ఇవ్వాలి’ అంటూ కోరుతున్నారు.

ఈ బిల్లు ప్రకారం రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు, ఫ్యాక్టరీలు, ఇతర ప్రైవేట్‌ సంస్థలన్నింటిలోనూ కన్నడిగులకే అధిక ప్రాధాన్యమివ్వాల్సి ఉంటుంది. ప్రైవేట్‌ రంగంలో మేనేజ్‌మెంట్‌ ఉద్యోగాల్లో 50 శాతం, నాన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఉద్యోగాల్లో 75 శాతం స్థానికులకే ఇవ్వాలని ఒకవేళ ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినవారిపై రూ. 25 వేల జరిమానా విధించేలా బిల్లును రూపొందించారు. ఈ బిల్లు ప్రకారమే ఆర్సీబీలో కూడా ఆటగాళ్లను తీసుకోవాలని కన్నడ అభిమానులు కోరుతున్నారు.

What about the RCB team @chandrarsrikant? Is it 50% local quota only for players or the captain and coach must be natives? That’s also a business BTW. https://t.co/3fPn2ZyxX9

— Vaitheeswaran K (@vaitheek) July 17, 2024