August 12, 2023 / 01:45 PM IST

Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai | నార్త్‌తో పాటు సౌత్‌లో కూడా మంచి పాత్ర‌ల‌తో త‌న‌దైన గుర్తింపు పొందిన న‌టుడు మ‌నోజ్ బాజ్‌పాయి (Manoj Bajpayee). ఆయన ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన వెబ్ ఒరిజిన‌ల్ మూవీ ‘సిర్ఫ్ ఏక్ బందా కాఫీ హై (Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai)’. ఈ సినిమాను వినోద్ భన్సాలి, క‌మ‌లేష్ భ‌న్సాలి, విశాల్ గుర్నాని, అసిఫ్ షేక్ నిర్మించారు. అపూర్వ సింగ్ క‌ర్కి (Apoorv Singh Karki) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు. మొద‌ట ఈ సినిమాను ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ-5లో విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఓటీటీ ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. స్ట్రీమింగ్ అయిన కొద్ది గంటల్లోనే మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ వచ్చాయి. అయితే ఓటీటీలో మంచి టాక్ రావ‌డంతో ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో విడుద‌ల చేశారు. ఇక కోర్డు డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా థియేటర్ల‌లో కూడా విడుద‌లై మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. తాజాగా ఈ చిత్ర‌బృందం ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించింది.

సిర్ఫ్ ఏక్ బందా కాఫీ హై టీం నుంచి మ‌రో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ రాబోతున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తాజాగా ప్ర‌క‌టించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు ‘భయ్యాజీ’ (Bhaiyaaji) అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేసినట్లు వెల్ల‌డించారు. ఈ సినిమాకు మ‌నోజ్ బాజ్‌పాయి నిర్మాతగా వ్య‌వ‌హారించ‌నుండ‌గా.. సిర్ఫ్ ఏక్ బందా కాఫీ హై డైరెక్ట‌ర్ అపూర్వ సింగ్ క‌ర్కి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌నున్నాడు. సెప్టెంబ‌ర్ నుంచి రెగ్యుల‌ర్ షూటింగ్ మొద‌లు కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

‘BANDAA’ TEAM REUNITES FOR ‘BHAIYAAJI’: MANOJ BAJPAYEE TURNS PRODUCER… The team behind the much-acclaimed and much-appreciated film #SirfEkBandaaKaafiHai reunites for a new film, titled #Bhaiyaaji.#ManojBajpayee – who enacted the principal lead in #Bandaa – will also be… pic.twitter.com/QtDkmIsmZM

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 12, 2023