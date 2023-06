Adipurush Movie | ఆదిపురుష్ సినిమాకు ఉచితంగా పదివేల టికెట్లు

June 7, 2023 / 08:52 PM IST

Prabhas | ప్రస్తుతం ఏ సినీ అభిమానిని కదిలించినా ‘ఆదిపురుష్’ నామమే జపం చేస్తున్నారు. సినిమాకు సంబంధించి ఏ చిన్న అప్డేట్ వచ్చిన అది క్షణాల్లోనే వైరల్ అవుతుంది. మొన్నటి వరకు అసలు ఎలాంటి అంచనాల్లేని ఈ సినిమాపై ఇటీవలే రిలీజైన ట్రైలర్, రెండు పాటలు తిరుగులేని హైప్ క్రియేట్ చేశాయి. ఇక ఇరవైనాలుగ్గంటల ముందు రిలీజైన యాక్షన్ ట్రైలర్ అంచనాలను తారా స్థాయికి చేర్చింది. రామాయణం ఇతిహాసం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు ఓం రౌత్ దర్శకత్వం వహించాడు. నిన్న ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక శ్రీవారి పాదల కింద తిరుపతిలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ముఖ్య అతిధిగా చిన్న జీయర్ స్వామి వచ్చి సినిమా గురించి గొప్పగా మాట్లాడాడు. మరో తొమ్మిది రోజుల్లో విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమాపై ప్రతీ సినీ ప్రేక్షకుడు అమితాసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నాడు.

కాగా తాజాగా ప్రముఖ నిర్మాత అభిషేక్ అగర్వాల్ పది వేల టికెట్స్ కు పైగా తన తరుపు నుంచి ఫ్రీగా డొనేట్ చేశాడు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు, అనాధ శరణాలయాలకు, వృధాశ్రమాలకు ఆదిపురుష్ టికెట్స్ ను డొనేట్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించాడు. ఈ జూన్ లో అత్యంత గొప్ప వ్యక్తిని స్మరించుకుందాం. మర్యాద పురుషోత్తముని స్మరించుకుందాం. ఆదిపురుష్ వేడుకలు జరుపుకుందాం. శ్రీరాముని ప్రతీ అధ్యాయం మానవాళికి ఒక పాఠం. ఈ తరం ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి మరియు అతని దివ్య అడుగు జాడలను అనుసరించాలి. మనుపెన్నడూ లేని అనుభూతితో మునిగిపోదాం. అంటూ ఓ నోట్ ను విడుదల చేశాడు. అయితే ఈ టికెట్లు పొందటానికి ఓ గూగల్ ఫార్మ్ ఫిలప్ చేసి పేరు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనిపై పలువురు నెటిజన్లు అభిషేక్ అగర్వాల్ పై ప్రశంసలు కురిపిస్తు్న్నారు.

మైథలాజికల్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ రాముడి పాత్ర పోషించగా.. కృతిసనన్ సీతగా కనిపించనుంది. బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ లంకాధిపతి రావణాసురుడుగా కనిపించనున్నాడు. రెట్రో ఫైల్స్, టీ సిరీస్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాకు దాదాపు రూ.500 కోట్లు ఖర్చయింది. ఇక ఇప్పటికే ప్రొడ్యూసర్లకు థియేట్రికల్, నాన్ థియేట్రికల్ రూపంలో మొత్తం ముట్టాయని తెలుస్తుంది.

