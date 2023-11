November 22, 2023 / 12:59 PM IST

Oppenheimer Movie | ప్రముఖ హాలీవుడ్‌ దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ (Christopher Nolan) ఈ పేరు విన‌గానే మ‌న‌కు ముందుగా గుర్తొచ్చేవి బ్యాట్‌మెన్ ట్ర‌యోల‌జీ (Batman Triology), ఇంట‌ర్‌స్టెల్ల‌ర్ (Inter Stellar), టెనెట్ (Tenet), ఇన్‌సెప్ష‌న్ (Inception), డ‌న్‌కిర్క్ (Dunkirk), మెమోంటో (Memento) చిత్రాలు. ఇక ఆయ‌న ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తాజాగా వ‌చ్చిన చిత్రం ‘ఓపెన్ హైమర్’ (Oppenheimer). అణుబాంబును క‌నిపెట్టిన ప్ర‌ముఖ‌ భౌతిక శాస్త్రవేత్త రాబర్ట్ ఓపెన్‌హైమర్ జీవిత చ‌రిత్ర ఆధారంగా ఈ సినిమా రూపొందింది. ఇక ఈ ఏడాది జులై 21న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద భారీ వసూళ్లు రాబట్టింది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసింది.

ప్ర‌ముఖ‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియోలో ప్ర‌స్తుతం ఓపెన్ హైమర్ (Oppenheimer) స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అయితే ఈ సినిమాను హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాష‌ల్లో రెంట్ విధానంలో(రూ.149) అందుబాటులో ఉంచింది. ఇక ఈ ఏడాది హాలీవుడ్‌లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా ఓపెన్‌ హైమర్‌ రికార్డు సృష్టించింది. భారతదేశంలోనూ ఈ హాలీవుడ్‌ మూవీకి భారీ కలెక్షన్లు వచ్చాయి. ఈ చిత్రంలో సిలియన్ మర్ఫీ, ఎమిలీ బ్లంట్, మాట్ డామన్, రాబర్ట్ డౌనీ త‌దిత‌రులు ప్ర‌ముఖ పాత్ర‌లు పోషించారు.

escaping mediocrity comes with consequences!

Oppenheimer now available on #PrimeVideoStore, rent now! pic.twitter.com/DDyX9woMvC

— prime video IN (@PrimeVideoIN) November 22, 2023