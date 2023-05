May 17, 2023 / 11:26 PM IST

IPL 2023 : ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిల‌వాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ ఓట‌మి పాలైంది. 214 టార్గెట్ ఛేద‌న‌లో 198 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. లివింగ్‌స్టోన్(94 : 48 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 9 సిక్స్‌లు) విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడినా జ‌ట్టును గెలిపించ‌లేక‌పోయాడు. సిక్స్‌ల‌తో విరుచుకుడ‌పడిన అత‌ను ఆఖ‌రి దాకా పోరాడాడు. కానీ, ఇషాంత్ ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ అద్భుతంగా వేయ‌డంతో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ 15 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. దాంతో, పంజాబ్ ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో వెన‌క‌బ‌డింది.

ఇషాంత్ శ‌ర్మ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్లో లివింగ్‌స్టోన్(94) రెండో బంతికి సిక్స్, రెండో బంతికి ఫోర్, మూడో బంతికి సిక్స్ బాదాడు. ఫ్రీ హిట్‌కు ర‌న్ రాలేదు. ఐదో బాల్‌కు ప‌రుగు రాలేదు. ఆఖ‌రి బంతికి క్యాచ్ ఇచ్చి ఔట‌య్యాడు. దాంతో, ఢిల్లీ 15 ప‌రుగుల తేడాతో పంజాబ్‌పై విజ‌యం సాధించింది.

