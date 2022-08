August 16, 2022 / 10:50 AM IST

ఎడ్జ్‌బాస్ట‌న్‌: భారీ సిక్స‌ర్లు కొట్ట‌డంలో లివింగ్‌స్టోన్ దిట్ట‌. ఆ ఇంగ్లండ్ బ్యాట‌ర్ త‌న ప‌వ‌ర్ హిట్టింగ్‌తో మ‌రోసారి అల‌రించాడు. ద హండ్రెడ్ క్రికెట్ టోర్నీలో బ‌ర్మింగ్‌హామ్ ఫీనిక్స్ జ‌ట్టు త‌ర‌పున ఆడిన లివింగ్‌స్టోన్‌.. వంటి చేతితో భారీ సిక్స‌ర్ కొట్టాడు. ట్రెంట్ రాకెట్స్‌తో సోమ‌వారం ఎడ్జ్‌బాస్ట‌న్‌లో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో లివింగ్‌స్టోన్ 32 బంతుల్లో అజేయంగా 51 ర‌న్స్ చేశాడు. 146 ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన బ‌ర్మింగ్‌హామ్ ఫీనిక్స్ జ‌ట్టు మ‌రో 14 బంతులు ఉండగానే మ్యాచ్‌ను ముగించేసింది. ఇక విన్నింగ్ షాట్‌ను లివింగ్‌స్టోన్ కొట్టాడు. వంటి చేతితో లాంగాన్ మీదుగా భారీ సిక్స‌ర్ కొట్టి జ‌ట్టుకు విజ‌యాన్ని అందించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఫీనిక్స్ త‌ర‌పున కెప్టెన్ అలీ కూడా హాఫ్ సెంచ‌రీ చేశాడు. హండ్రెడ్ క్రికెట్ పోటీలో ప్ర‌తి జ‌ట్టు వంద బంతులు బౌలింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

One-handed six for the win and for 50? 🤯

Go on then, @liaml4893! #TheHundred pic.twitter.com/YslaAYodYh

— The Hundred (@thehundred) August 15, 2022