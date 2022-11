November 24, 2022 / 07:00 PM IST

FIFA World Cup : ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌రుగుతున్న స్టేడియాల్లో ఆల్క‌హాల్‌పై నిషేధం విధించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఫిఫా నిర్ణ‌యంతో తీవ్ర నిరాశకు గురైన‌ ఫుట్‌బాల్‌ అభిమానులు మొదటి మ్యాచ్ జ‌రిగేట‌ప్పుడు ‘మాకు ఆల్క‌హాల్‌ కావాలి’ అని గ‌ట్టిగా అరిచారు కూడా. స్టేడియంలోకి ఆల్క‌హాల్ తీసుకెళ్ల‌డానికి కొంద‌రు అభిమానులు ర‌క‌ర‌కాలుగా ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారు. మెక్సికోకు చెందిన ఒక ఫుట్‌బాల్ అభిమాని సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ క‌ళ్లుగ‌ప్పి స్టేడియంలోకి ఆల్క‌హాల్ తీసుకెళ్లాలి అనుకున్నాడు.

అందుక‌ని ఎవ‌రికీ అనుమానం రాకుండా బైనాక్యుల‌ర్స్‌లో ఆల్క‌హాల్ తీసుకెళ్లాడు. అయితేనేం చివ‌ర‌కు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్‌కి ప‌ట్టుబ‌డ్డాడు. ఈ దృశ్యాన్నిఅక్క‌డున్న కొంద‌రు వీడియో తీశారు. ట్రోల్ ఫుట్‌బాల్ అనే ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో ఈ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. దాంతో, ఈ వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్‌మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆల్క‌హాల్‌పై నిషేధం విధించ‌డంతో అభిమానుల నుంచి విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తాయి. దాంతో ఫిఫా ఫ్యాన్స్ ఫెస్టివ‌ల్‌లో, లైసెన్స్ ఉన్న కేంద్రాల్లో ఆల్క‌హాల్ అమ్మ‌కాల‌కు ఫిఫా అనుమ‌తిచ్చింది.

న‌వంబ‌ర్ 20వ తేదీన ఖ‌త‌ర్‌లో ఫిఫా వ‌ల‌ర్డ్ క‌ప్ మొద‌లైంది. ఇప్ప‌టికే ఈ టోర్న‌మెంట్‌లో సంచ‌ల‌నాలు న‌మోద‌య్యాయి. టైటిల్ ఫేవ‌రెట్ అర్జెంటీనాకు సౌదీ అరేబియా టీమ్ షాకిచ్చింది. నాలుగుసార్లు ప్ర‌పంచ ఛాంపియ‌న్ అయిన జ‌ర్మ‌నీపై జ‌పాన్ జ‌ట్టు గెలుపొందింది.

A Mexico fan tried to to sneak in alcohol in binoculars and still got caught 😂🤦‍♂️pic.twitter.com/2dpNqIqRf9

— Troll Football (@TrollFootball) November 24, 2022