April 23, 2023 / 09:32 PM IST

IPL 2023 : ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బ్యాట‌ర్లు చిత‌క్కొట్టారు. ఏకంగా ముగ్గురు అర్థ శ‌త‌కాలు బాదారు. ఓపెన‌ర్ డెవాన్ కాన్వే(56), అజింక్యా ర‌హానే(37), శివం దూబే(50) సిక్స్‌లు, ఫోర్ల‌తో హోరెత్తించారు. దాంతో ధోనీ సేన‌ ఈ సీజ‌న్‌లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు కొట్టింది. కోల్‌క‌తాకు 236 టార్గెట్ నిర్దేశించింది.

ఖెజ్రోలియా వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(18) దంచాడు. రెండు బంతుల్ని స్టాండ్స్‌కు త‌ర‌లించాడు. ఆ త‌ర్వాత బంతికి రింకూ సింగ్ క్యాచ్ ప‌ట్ట‌డంతో ఔట‌య్యాడు. క్రీజులోకి వ‌చ్చిన‌ ధోనీ(2) రెండు ర‌న్స్ తీశాడు. దాంతో, 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి చెన్నై 235 ప‌రుగులు చేసింది. కోల్‌క‌తా బౌల‌ర్ల‌లో ఖేజ్రోలియా రెండు, వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి, సుయాశ్ శ‌ర్మ త‌లా ఒక వికెట్‌తీశారు.

Half-centuries for both Ajinkya Rahane and Shivam Dube!@KKRiders finally break the dangerous partnership as

Kulwant Khejroliya gets Dube out ✅@ChennaiIPL nearing the 200-run mark!

