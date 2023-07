July 31, 2023 / 04:53 PM IST

Ashes Series : యాషెస్ సిరీస్ ఆఖ‌రి టెస్టు(Ashes Last Test)లో అయిదో రోజు ఆట‌ను ఆస్ట్రేలియా(Australia) మొద‌లుపెట్టింది. 135/0 ఓవ‌ర్‌నైట్ స్కోరుతో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన ఆస్ట్రేలియాకు ఇంగ్లండ్ బౌల‌ర్ క్రిస్ వోక్స్ కోలుకోలేని దెబ్బకొట్టాడు.

Chris Woakes has sent back both the openers! #WTC25 | 📝 #ENGvAUS : https://t.co/AybW31movm pic.twitter.com/yyf9Wvnc9U

What a start for England 🔥

ఆట ప్రారంభ‌మైన కాసేప‌టికే ఓపెన‌ర్లు ఉస్మాన్ ఖ‌వాజా(72), డేవిడ్ వార్న‌ర్‌(60)ల‌ను వ‌రుస ఓవ‌ర్ల‌లో ఎల్బీగా ఔట్ చేసి పెవిలియ‌న్‌కు పంపాడు. ప్ర‌స్తుతం క్రీజులో మార్నస్ లాబుస్చాగ్నే(13), స్టీవ్ స్మీత్(9) ఉన్నారు. కంగారుల విజ‌యానికి ఇంకా 211 ప‌రుగులు కావాలి. కాగా ఐదు టెస్టుల సిరీస్‌లో ఆస్ట్రేలియా 2-1తో ఆధిక్యంలో ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే.

ఇక ఈ మ్యాచ్‌తో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు ఇంగ్లండ్‌ సీనియర్‌ పేసర్‌ స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ (Stuart Brad) రిటైర్‌మెంట్ ప‌ల‌కనుండ‌గా.. బ్రాడ్‌కు స‌పోర్ట్‌గా స్టేడియమంతా నిండిపోయింది.

Play resumes in London after a brief rain delay.

Australia are 135/0, needing 249 more to win.#WTC25 | 📝 #ENGvAUS: https://t.co/AybW31movm pic.twitter.com/2mDDscVHcH

— ICC (@ICC) July 31, 2023