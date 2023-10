October 20, 2023 / 08:33 PM IST

Pushpa The Rule | టాలీవుడ్‌, పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్‌తోపాటు గ్లోబల్‌ ఇండస్ట్రీ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా పుష్ప.. ది రూల్‌ (Pushpa The Rule). అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) టైటిల్‌ రోల్‌లో పుష్ప ది రైజ్‌కు కొనసాగింపుగా వస్తున్న సీక్వెల్‌కు కూడా సుకుమార్ (Sukumar)‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఇటీవలే ఈ సినిమాకుగాను జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు కూడా అందుకున్నాడు అల్లు అర్జున్‌.

ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న సీక్వెల్ సెట్స్‌లో చిన్నపాటి వేడుకలు నిర్వహించారు. బన్నీకి సుకుమార్ అండ్ టీం సమక్షంలో చలాకీ చంటి స్వీట్ తినిపిస్తున్న స్టిల్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అవార్డు అందుకున్న సందర్భాన్ని ఇలా సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నారా..? లేదంటే వేరు కారణమేదైనా ఉందా..? అనేది క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. పుష్ప ది రూల్‌.. రూలింగ్ ఫ్రమ్‌ బాక్సాఫీస్.. బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేయడానికి పుష్ప రాజ్ మళ్లీ వస్తున్నాడు.. అంటూ ఈ సినిమాను 2024 ఆగస్టు 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

మేకర్స్ ఇప్పటికే షేర్ చేసిన లుక్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్ ఈ చిత్రంలో కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఫహద్‌ ఫాసిల్ జగదీష్‌ ప్రతాప్ బండారి, జగపతిబాబు, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, సునీల్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, రావు రమేశ్‌, ధనంజయ, షణ్ముఖ్‌, అజయ్‌, శ్రీతేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

పార్ట్‌ 1కు అదిరిపోయే మ్యూజిక్ ఆల్బమ్‌ అందించిన రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ నుంచి మరో చార్ట్‌ బస్టర్‌ ఆల్బమ్ ఉండబోతుందని ఇప్పటికే హింట్ ఇచ్చేశాడు సుకుమార్‌. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఫస్ట్ పార్టును మించిన బడ్జెట్‌తో సీక్వెల్‌ను తెరకెక్కిస్తోంది. ఫస్ట్‌ పార్టులో శ్రీవల్లిగా నటించిన కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా రెండో పార్టులో కూడా సందడి చేయబోతుంది.

పుష్ప ది రూల్‌ రిలీజ్‌ అప్‌డేట్‌ లుక్‌ ..

Mark the Date ❤️‍🔥❤️‍🔥

15th AUG 2024 – #Pushpa2TheRule Grand Release Worldwide 🔥🔥

PUSHPA RAJ IS COMING BACK TO CONQUER THE BOX OFFICE 💥💥

Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku #FahadhFaasil @ThisIsDSP @SukumarWritings @TSeries

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) September 11, 2023