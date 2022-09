September 11, 2022 / 09:19 PM IST

ప్ర‌ముఖ సినీ న‌టులు కృష్ణంరాజు (krishnam raju) మృతి ప‌ట్ల సినీ, రాజ‌కీయ ప్ర‌ముఖులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ లోని నివాసంలో సినీ, రాజ‌కీయ ప్ర‌ముఖులు కృష్ణంరాజు భౌతిక‌కాయం వ‌ద్ద పుష్పగుచ్ఛం ఉంచి నివాళుర్పిస్తున్నారు.

కృష్ణంరాజుకు ప్ర‌ముఖుల నివాళి ఫొటోలు, వీడియోలు..



