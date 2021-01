హైద‌రాబాద్‌: ఆస్మాన్ మే స‌ర్ ఉటాక‌ర్‌.. ఘ‌నే బాద‌లోంకో చీర్ క‌ర్‌.. రోషినీ కా సంక‌ల్ప్ లే.. అబీ తో సూర‌జ్ ఉగా హై.. ఇదీ ప్ర‌ధాని మోదీ రాసిన క‌విత‌. 2021 కొత్త సంవ‌త్స‌రం సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న ఈ క‌విత‌ను రాసిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. మై గ‌వ‌ర్న‌మెంట్ ఇండియా ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో ఈ క‌విత‌తో రూపొందించిన వీడియోను పోస్టు చేశారు. వినీల ఆకాశంలో త‌ల ఎత్తుకుని ఉండాల‌ని.. ద‌ట్ట‌మైన మేఘాల‌ను చీల్చుకుని.. వెలుగు లాంటి సంక‌ల్పంతో ముంద‌కు సాగాల‌ని.. ఇప్పుడే సూర్యుడు ఉద‌యించాడ‌న్న అంశాన్ని ప్ర‌ధాని మోదీ త‌న క‌విత‌లో తెలిపారు. మోదీయే స్వ‌యంగా ఆ క‌విత‌ను చ‌దివారు. తాను ఇటీవ‌ల గురుద్వారా విజిట్ చేసిన ఫోటోల‌ను కూడా ఆ వీడియోలో పోస్టు చేశారు. క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి వేళ ప్ర‌ధాని మోదీ చేప‌ట్టిన ప‌ర్య‌ట‌న‌ల‌తో పాటు సైనికులు, మెడిక‌ల్ సిబ్బంది, రైతుల‌తో ఆ వీడియోను రూపొందించారు.ఈ కొత్త సంవ‌త్స‌రాన్ని ఈ ప్రేర‌ణాత్మ‌క క‌వితతో ప్రారంభిద్దామ‌ని ఆ ట్వీట్‌లో తెలిపారు. కొత్త ఏడాది సంద‌ర్భంగా ప్ర‌ధాని మోదీ దేశ ప్ర‌జ‌ల‌కు శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ఆరోగ్యం, సంతోషం, స‌మృద్ధి క‌ల‌గాల‌ని ఆయ‌న ఆశాభావం వ్య‌క్తం చేశారు.



Let's start our first day of the new year with a mesmerizing and motivating poem 'Abhi toh Suraj Uga hai', written by our beloved PM @narendramodi. @PIB_India @MIB_India @PMOIndia pic.twitter.com/9ajaqAX76w