బెంగుళూరు: భారత వైమానిక దళానికి చెందిన కిరణ్ శిక్షణ విమానం(Kiran Aircraft) కర్నాటకలో నేలకూలింది. చామరాజనగర్లోని మాకాలి గ్రామంలో ఆ విమానం క్రాష్ అయ్యింది. అయితే ఆ విమానంలో ఉన్న ఇద్దరు పైలెట్లు క్షేమంగా ఉన్నారు. లేడీ పైలెట్ కూడా క్షేమంగా ఉన్నట్లు అధికారులు చెప్పారు. ఈ ఘటన పట్ల విచారణకు ఆదేశించినట్లు ఐఏఎఫ్ అధికారులు వెల్లడించారు.
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಲಘು ವಿಮಾನ ಪತನ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಮೂಕಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಘು ವಿಮಾನವೊಂದು ಪತನವಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ ಗಳಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು, ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.#Chamarajnagar #FlightCrash pic.twitter.com/yNx03zZ4SA
— Prajavani (@prajavani) June 1, 2023