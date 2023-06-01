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Kiran Aircraft: క‌ర్నాట‌క‌లో కూలిన కిర‌ణ్ శిక్ష‌ణ విమానం

Kiran Aircraft: కిర‌ణ్ శిక్ష‌ణ విమానం క‌ర్నాట‌క‌లో కూలింది. చామ‌రాజ‌న‌గ‌ర్‌లోని మాకాలి గ్రామంలో ఆ విమానం క్రాష్ అయ్యింది. విమానంలో ఉన్న ఇద్ద‌రు పైలెట్లు క్షేమంగా ప్రాణాల‌తో బ‌య‌ట‌ప‌డ్డారు.

Kiran Aircraft: క‌ర్నాట‌క‌లో కూలిన కిర‌ణ్ శిక్ష‌ణ విమానం

బెంగుళూరు: భార‌త వైమానిక ద‌ళానికి చెందిన కిర‌ణ్ శిక్ష‌ణ విమానం(Kiran Aircraft) క‌ర్నాట‌క‌లో నేల‌కూలింది. చామ‌రాజ‌న‌గ‌ర్‌లోని మాకాలి గ్రామంలో ఆ విమానం క్రాష్ అయ్యింది. అయితే ఆ విమానంలో ఉన్న ఇద్ద‌రు పైలెట్లు క్షేమంగా ఉన్నారు. లేడీ పైలెట్ కూడా క్షేమంగా ఉన్న‌ట్లు అధికారులు చెప్పారు. ఈ ఘ‌ట‌న ప‌ట్ల విచార‌ణ‌కు ఆదేశించిన‌ట్లు ఐఏఎఫ్ అధికారులు వెల్ల‌డించారు.

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