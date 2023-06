June 10, 2023 / 01:22 PM IST

పోరుబంద‌ర్‌: ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఉగ్ర‌వాద సంస్థ‌తో లింకు ఉన్న న‌లుగురు వ్య‌క్తుల్ని గుజ‌రాత్ ఏటీఎస్ పోలీసులు(Gujarat ATS) అరెస్టు చేశారు. పోరుబంద‌ర్ నుంచి ఆ వ్య‌క్తులు అంత‌ర్జాతీయ ఉగ్ర‌వాద సంస్థ‌తో కార్య‌క‌లాపాలు జ‌రుపుతున్న‌ట్లు గుర్తించారు. గుజ‌రాత్ డీజీపీ వికాశ్ సాహే దీనిపై మీడియా ప్ర‌క‌ట‌న చేశారు. ఖొరాస‌న్ ప్రావిన్సుకు చెందిన న‌లుగురు ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఉగ్ర‌వాదుల్ని అరెస్టు చేసిన‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు. యాంటీ టెర్ర‌రిస్టు స్క్వాడ్ బృందాలు ఆ ఉగ్ర‌వాదుల్ని అరెస్టు చేసిన‌ట్లు చెప్పారు.

అరెస్టు అయిన వారిలో సూరత్‌కు చెందిన సుమేరా అనే మ‌హిళ ఉంది. ఐఎస్ మాడ్యూల్‌లో ముగ్గురు స‌భ్యులు యాక్టివ్‌గా ఉన్నారు. ఐసిస్‌తో ట‌చ్‌లో ఉన్న ఆ వ్య‌క్తులు ప్ర‌భావానికి లోనైట్లు పోలీసులు తెలిపారు. చాన్నాళ్ల నుంచి ఏటీఎస్ పోలీసులు వారిపై నిఘా పెట్టారు. డీఐజీ దీప‌న్ భ‌ద్ర‌న్‌, ఎస్పీ సునీల్ జోషిల నాయ‌కత్వంలోని బృందం ఆ మాడ్యూల్ గుట్టు ర‌ట్టు చేశారు.

#WATCH | Porbandar, Gujarat: Visuals of the accused arrested in Gujarat ATS operation. https://t.co/e7fx7IN9AK pic.twitter.com/LskSQNYEzW

