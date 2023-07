Arasinagundi Falls | కర్ణాటకలో విషాదం.. వీడియో కోసం ఫోజిస్తూ జలపాతంలో కొట్టుకుపోయిన యువకుడు.. Video

July 24, 2023 / 05:14 PM IST

బెంగళూరు: సెల్‌ఫోన్‌లలో సెల్ఫీలు, వీడియోల కోసం సాహసాలు చేస్తూ జనాలు తమ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్న ఘటనలు ఈ మధ్య పెరిగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా యువత ఈ విషయంలో ముందుంటోంది. కదులుతున్న రైళ్లపై సెల్ఫీలు దిగుతూ విద్యుదఘాతానికి గురై చనిపోయిన ఘటనలు కొన్ని ఉంటే, రన్నింగ్‌ ట్రెయిన్‌ వస్తుండగా ట్రాక్‌పై వీడియోలకు ఫోజులిస్తూ రైలు ఢీకొట్టడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఉదంతాలు మరికొన్ని ఉన్నాయి. ఎగిసిపడుతున్న అలల ముందు వీడియోల కోసం ప్రయత్నించి జలగర్భంలో కలిసిన వారు కొందరున్నారు.

కర్ణాటకలో తాజాగా ఇలాంటిదే మరో ఘటన చోటుచేసుకుంది. శివమొగ్గ జిల్లాలోని భద్రావతి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ 23 ఏళ్ల యువకుడు.. సోమవారం ఉదయం అరసినగుండి జలపాతం చూసేందుకు స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లాడు. జలపాతం అంచున బండరాయిపై నిలబడి వీడియోలకు ఫోజులిస్తుండగా కాలుజారి నీళ్లలో పడిపోయాడు. ఆ తర్వాత ఆమాంతం ఆ నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాడు. సమాచారం అందుకున్న అధికారులు అతని ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నారు.

కాగా, సదరు యువకుడు జారిపడి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన దృశ్యాలు అతని స్నేహితుడి మొబైల్‌ ఫోన్‌లో రికార్డయ్యాయి. ఆ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారుతున్నది. కింది వీడియోలో ఉన్న ఆ విషాదకర దృశ్యాలను మీరు ఒకసారి చూడండి..

