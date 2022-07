July 9, 2022 / 01:09 PM IST

కీవ్‌: ర‌ష్యాకు చెందిన తొమ్మిది యుద్ధ ట్యాంక్‌ల‌ను ఉక్రెయిన్ పేల్చివేసింది. దానికి సంబంధించిన వీడియోల‌ను ఉక్రెయిన్ ర‌క్ష‌ణ‌శాఖ రిలీజ్ చేసింది. త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో ఆ వీడియోల‌ను పోస్టు చేసింది. ట్యాంక్‌లు పేలిన‌ త‌ర్వాత వాటి నుంచి భారీ స్థాయిలో పొగ వ‌చ్చింది. అయితే ర‌ష్యా యుద్ధ ట్యాంక్‌ల‌ను ఉక్రెయిన్ ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు ధ్వంసం చేస్తూనే ఉన్న‌ది. వైమానిక ద‌ళ దాడుల్లో ధ్వంస‌మైన శ‌త్రు ట్యాంక్‌ల సంఖ్య త్వ‌ర‌లోనే రెండు వేల‌కు చేరుకుంటుంద‌ని ఉక్రెయిన్ ర‌క్ష‌ణ శాఖ వెల్ల‌డించింది. అయితే తాజాగా జ‌రిగిన ట్యాంక్‌ల ధ్వంసం ఏ ప్రాంతంలో జ‌రిగిందో చెప్ప‌లేదు. కీవ్‌ను మూడు రోజుల్లోనే చేజిక్కించుకోవాల‌ని చూసిన ర‌ష్యా ఎంతో కోల్పోయిన‌ట్లు మ‌రో ట్వీట్‌లో ఉక్రెయిన్ ర‌క్ష‌ణ‌శాఖ తెలిపింది. ఫిబ్ర‌వ‌రి నుంచి ర‌ష్యా, ఉక్రెయిన్ మ‌ధ్య వార్ న‌డుస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

In this battle Ukrainian airborne forces destroyed nine russian tanks.

Total number of the enemy’s tanks destroyed will soon reach 2,000.

