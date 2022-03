రష్యాను ఎదుర్కొనేందుకు… ఉక్రెయిన్‌ సైన్యంలో చేరిన బెలారసియన్‌ ఫైటర్లు

March 26, 2022 / 05:43 PM IST

కీవ్‌: రష్యా దాడిని ఎదుర్కొనేందుకు బెలారసియన్‌ ఔత్సాహిక ఫైటర్లు ఉక్రెయిన్‌ సైన్యంలో చేరారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియోను కీవ్‌ ఇండిపెండెంట్‌ అనే వార్తా సంస్థ విడుదల చేసింది. బెలారసియన్ 19వ శతాబ్దపు రచయిత, విప్లవకారుడు కస్టస్ కలినౌస్కి పేరుతో ఏర్పడిన బెలారసియన్ వాలంటీర్ బెటాలియన్ సభ్యులు ఉక్రెయిన్‌ సైన్యంతో భాగమైనట్లుగా ప్రమాణం చేసినట్లు ఈ వీడియోలో ఉన్నది. ‘స్వతంత్ర ఉక్రెయిన్‌ కోసం మేం పోరాడతాం. ఎందుకంటే ఉక్రెయిన్‌ స్వతంత్రంగా లేకపోతే భవిష్యత్‌లో బెలారస్‌ కూడా స్వతంత్రంగా ఉండదు’ అని ఈ గ్రూప్‌కు నాయకత్వం వహించిన పావెల్ కులజంకా పేర్కొన్నారు. బెలారసియన్‌ అధ్యక్షుడు అలెగ్జాండర్ లుకాషెంకో మాదిరిగా కాకుండా ఉక్రెయిన్‌కు తాము మద్దతుగా ఉంటామని తెలిపారు.

కాగా, రష్యాకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్‌ కోసం పోరాడేందుకు బెలారస్‌కు చెందిన విదేశీ ఫైటర్లు బుధవారం పశ్చిమాన ఉన్న ఎల్వివ్ నగరం నుంచి ఉక్రేనియన్ రాజధాని కైవ్‌కు బయలుదేరినట్లు దీనికి ముందు వార్తలొచ్చాయి.

మరోవైపు బెలారస్‌ను 28 ఏండ్లుగా పరిపాలిస్తున్న అధ్యక్షుడు అలెగ్జాండర్ లుకాషెంకో ఉక్రెయిన్‌పై యుద్ధంలో రష్యాకు సహకరిస్తున్నారు. రష్యా బలగాలు తమ దేశంలో మోహరించేందుకు ఆయన అనుమతించారు. దీంతో ఉత్తరంలోని బెలారస్‌ సరిహద్దు మీదుగా రష్యా సైనిక దళాలు ఉక్రెయిన్‌ భూభాగంలోకి ప్రవేశించాయి.

⚡️Belarusian Volunteer Battalion officially joins Ukraine’s military.

The members of the battalion named after Kastus Kalinouski, Belarusian 19th century writer and revolutionary, took oath and became part of Ukraine’s Armed Forces. pic.twitter.com/XyrtX0owPn

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 26, 2022