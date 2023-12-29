Rashmika Mandanna | Kirik Party సినిమాతో తొలిసారి సిల్వర్ స్క్రీన్పై మెరిసింది కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna).
తెలుగులో ఛలో, గీతగోవిందం సినిమాలతో సూపర్ ఫ్యాన్ బేస్ సంపాదించుకుంది. పుష్ప.. ది రైజ్ సినిమాతో ఇండియావైడ్గా సూపర్ పాపులారిటీ తెచ్చుకొని..నేషనల్ క్రష్గా టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా నిలుస్తోన్న రష్మిక ఇటీవలే సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో వచ్చిన యానిమల్ (Animal)తో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ను ఖాతాలో వేసుకుంది.
కాగా ఈ బ్యూటీ డిసెంబర్ 30తో ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ఫుల్గా ఏడు వసంతాలు పూర్తి చేసుకోబోతుంది. ఈ సందర్భంగా ఓ అభిమాని తన సంతోషాన్ని, సందేశాన్ని రాసి రష్మికకు ట్యాగ్ చేశాడు. సినీ పరిశ్రమలో ఏడు వసంతాలను పూర్తి చేసుకున్నందుకు మీకు హృదయపూర్వక సందేశం. ముందుగా మీరే అభినందనలు.. అవును సమయం అక్షరాలా గడిచిపోతుంది.. ఇది అంత సులభం కాదు.. దేశం మొత్తం మిమ్మల్ని చూసి గర్విస్తోంది .. అది నాకు విలువైనది.. అంటూ తన సందేశాన్ని రాసుకొచ్చాడు. తన పట్ల చూపిస్తున్న అభిమానికి ఫిదా అయిన రష్మిక ..ఇలాంటి సందేశం నాకు చాలా చాలా విలువైనది. మీరు నా మనస్సును ఆనందింపజేశారు.. ధన్యవాదాలు.
ఇటీవలే యానిమల్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా గోల్డెన్ కోటెడ్ బార్డర్ డిజైన్ ఉన్న గ్రీన్ శారీలో తళుక్కున మెరిసింది. ఇప్పుడీ వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. రష్మిక మందన్నా ప్రస్తుతం ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్తో పుష్ప.. ది రూల్లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు The Girlfriend చిత్రంలో కూడా నటిస్తోంది
A message like this makes it all worth it. ❤️ thankyou.!!
You’ve made my heart happy. ❤️ https://t.co/gIDA9MvVtE
— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 29, 2023
The Girlfriend 🤍@23_rahulr @GeethaArts #AlluAravind @SKNOnline #VidyaKoppineedi @DheeMogilineni @HeshamAWMusic @MassMovieMakers #DheerajMogilineniEntertainment pic.twitter.com/PWvjGI6g6S
— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 6, 2023
గ్రీన్ శారీలో..
Looks like my @iamRashmika mam doesn’t had lunch
Correct know Rashu mam?
Your eyes saying your hungry
First go and eat something re
Today’s Pic’s from #Animal Press Meet In Chennai
Looking cute Rashu mam
But your eyes are looking tired
Skipped sleep?#RashmikaMandanna pic.twitter.com/GglZ2ffDDZ
— Rashmika Karnataka Fc 🤍 (@RoshKarnatakaFc) November 26, 2023
Ranbir Kapoor and Rashmika
Mandanna in Chennai today for promoting #Animal#ranbirkapoor #RashmikaMandanna #Bollywood#AnimalTheFilm pic.twitter.com/XdvfjSFLiy
— Ranbir Kapoor Online (@ranbirkapooron) November 26, 2023
#Rashmika Speech In #Animal Chennai Press Meet…😍#RashmikaMandanna #AnimalTheFilm pic.twitter.com/dnVSqvlWvA
— Cinema Time 🎟️ (@CinemaTime_) November 26, 2023
#Animal Chennai Press Meet Done 🌟#RanbirKapoor #RashmikaMandanna
Follow @CinemaTime_ ..💥 pic.twitter.com/3r1fVPlPlS
— Cinema Time 🎟️ (@CinemaTime_) November 26, 2023
RK and Rashmika today#RanbirKapoor #RashmikaMandanna #Animal #AnimalTheFilm #Bollywood pic.twitter.com/SruFvtaybV
— Ranbir Kapoor Online (@ranbirkapooron) November 26, 2023
Cute 💕 @iamRashmika #RashmikaMandanna pic.twitter.com/k9OHYs8jxW
— Rashmika Lover’s 💗 (@Rashuu_lovers) November 26, 2023
ప్రమోషన్స్లో రణ్బీర్కపూర్..
“#SandeepReddyVanga‘s Next Film is with #Prabhas Anna, If he has a Small Role for me I would love to be part of #Spirit 🔥”
– #RanbirKapoor During #AnimalTheFilm Promotions pic.twitter.com/PlQpHVsJgn
— Prabhas Trends (@TrendsPrabhas) November 24, 2023
యానిమల్ ప్రమోషనల్ స్టిల్స్..
Guess the song which they danced for?
“W̶R̶O̶N̶G̶ WILD ANSWERS ONLY 😈”#RanbirKapoor𓃵 @iamRashmika @imvangasandeep #Animal #AnimalTheFilm #AnimalOn1stDec #UnstoppableWithNBK #NandamuriBalakrishna @ahavideoIN pic.twitter.com/48IJyhxBMR
— Animal The Film (@AnimalTheFilm) November 15, 2023
#MansionHouse #ValueZone #realkhiladiofficial @MYDrPainRelief @Manepally18 @sprite_india #ambicadurbarbathi pic.twitter.com/P0rkiYcolP
— ahavideoin (@ahavideoIN) November 14, 2023
Idi sample mathrame. asalu sisalu show abhi baaki hei mere dosth!😉Get ready for wildest entertainment Feast with team #Animal📷#UnstoppableWithNBK #NandamuriBalakrishna #RanbirKapoor @iamRashmika @imvangasandeep @AnimalTheFilm pic.twitter.com/00EOVynpJL
— ahavideoin (@ahavideoIN) November 14, 2023