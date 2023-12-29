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Rashmika Mandanna | మీరు నా మనస్సును ఆనందపరిచారు.. నెటిజన్‌ పోస్ట్‌పై రష్మిక మందన్నా

తెలుగులో ఛలో, గీతగోవిందం సినిమాలతో సూపర్ ఫ్యాన్ బేస్ సంపాదించుకుంది. పుష్ప.. ది రైజ్ సినిమాతో ఇండియావైడ్‌గా సూపర్ పాపులారిటీ తెచ్చుకొని..నేషనల్ క్రష్‌గా టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోన్న రష్మిక ఇటీవలే సందీప్‌ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో వచ్చిన యానిమల్‌ (Animal)తో బ్లాక్‌ బస్టర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకుంది.

Rashmika Mandanna | మీరు నా మనస్సును ఆనందపరిచారు.. నెటిజన్‌ పోస్ట్‌పై రష్మిక మందన్నా

Rashmika Mandanna | Kirik Party సినిమాతో తొలిసారి సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌పై మెరిసింది కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna).
తెలుగులో ఛలో, గీతగోవిందం సినిమాలతో సూపర్ ఫ్యాన్ బేస్ సంపాదించుకుంది. పుష్ప.. ది రైజ్ సినిమాతో ఇండియావైడ్‌గా సూపర్ పాపులారిటీ తెచ్చుకొని..నేషనల్ క్రష్‌గా టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోన్న రష్మిక ఇటీవలే సందీప్‌ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో వచ్చిన యానిమల్‌ (Animal)తో బ్లాక్‌ బస్టర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకుంది.

కాగా ఈ బ్యూటీ డిసెంబర్ 30తో ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఏడు వసంతాలు పూర్తి చేసుకోబోతుంది. ఈ సందర్భంగా ఓ అభిమాని తన సంతోషాన్ని, సందేశాన్ని రాసి రష్మికకు ట్యాగ్ చేశాడు. సినీ పరిశ్రమలో ఏడు వసంతాలను పూర్తి చేసుకున్నందుకు మీకు హృదయపూర్వక సందేశం. ముందుగా మీరే అభినందనలు.. అవును సమయం అక్షరాలా గడిచిపోతుంది.. ఇది అంత సులభం కాదు.. దేశం మొత్తం మిమ్మల్ని చూసి గర్విస్తోంది .. అది నాకు విలువైనది.. అంటూ తన సందేశాన్ని రాసుకొచ్చాడు. తన పట్ల చూపిస్తున్న అభిమానికి ఫిదా అయిన రష్మిక ..ఇలాంటి సందేశం నాకు చాలా చాలా విలువైనది. మీరు నా మనస్సును ఆనందింపజేశారు.. ధన్యవాదాలు.

ఇటీవలే యానిమల్‌ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా గోల్డెన్‌ కోటెడ్‌ బార్డర్‌ డిజైన్‌ ఉన్న గ్రీన్ శారీలో తళుక్కున మెరిసింది. ఇప్పుడీ వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. రష్మిక మందన్నా ప్రస్తుతం ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌తో పుష్ప.. ది రూల్‌లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు The Girlfriend చిత్రంలో కూడా నటిస్తోంది

 

 

Rashmika Mandanna1

Rashmika Mandanna1

గ్రీన్ శారీలో..

 

 

ప్రమోషన్స్‌లో రణ్‌బీర్‌కపూర్‌..

యానిమల్‌ ప్రమోషనల్ స్టిల్స్‌..

 

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