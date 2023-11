November 27, 2023 / 11:21 AM IST

Vishal 34 | ఇటీవలే మార్క్ ఆంటోనీ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్నాడు కోలీవుడ్ హీరో విశాల్ (Vishal)‌. పాన్ ఇండియా బ్యాక్ డ్రాప్‌ స్టోరీతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఇక మార్క్ ఆంటోనీ సక్సెస్ త‌ర్వాత విశాల్‌ ప్రస్తుతం విశాల్‌ 34 (Vishal 34)‌తో బిజీ అయిపోయాడు. ఈ మూవీ ఏప్రిల్‌లో పూజా కార్యక్రమాలతో గ్రాండ్‌గా షురూ అయింది. విశాల్‌ 34 అనౌన్స్ మెంట్‌ పోస్టర్‌ను ఇప్పటికే లాంఛ్ చేయ‌గా ఈ పోస్ట‌ర్‌లో చుట్టూ గన్స్‌, కత్తులు కనిపిస్తుండగా.. మధ్యలో స్టెతస్కోప్‌ చూడొచ్చు. విశాల్ ఇందులో డాక్టర్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు ఈ లుక్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశారు మేక‌ర్స్. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ క్రేజీ అప్‌డేట్ అందించారు.

మూవీ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంట‌ల‌కు ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఉంద‌ని మేక‌ర్స్ తెలిపారు. మాస్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి హరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. భరణి, పూజ సినిమాల తర్వాత హరి డైరెక్షన్‌లో విశాల్‌ నటిస్తోన్న మూడో సినిమా కావడం విశేషం.

Get ready for an important announcement from team #Vishal34 – today at 5 PM, God Bless#Hari Sir, @stonebenchers @zeestudiossouth pic.twitter.com/gwFtgbPFHY

— Vishal (@VishalKOfficial) November 27, 2023