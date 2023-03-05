Varalaxmi Sarathkumar | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేని నటి వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ (Varalaxmi Sarathkumar). క్రాక్ సినిమాలో జయమ్మగా సూపర్ యాక్టింగ్తో అదరగొట్టేసిన ఈ భామ.. ఇటీవలే వీరసింహారెడ్డిలో ఫుల్ లెంగ్త్ రోల్లో మెరిసి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ నేడు 38వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా నెటిజన్లు, అభిమానులు, మూవీ లవర్స్ విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు. బర్త్ డే కానుకగా గీతాఆర్ట్స్ 2 (GA2 Pictures) బ్యానర్ వరలక్ష్మి శరత్కుమార్తో కొత్త సినిమా ప్రకటించింది.
జోహార్ ఫేం తేజ మర్ని దర్శకత్వంలో ఈ మూవీ ప్రొడక్షన్ నంబర్ 8గా వస్తోంది. మలయాళ హిట్ సినిమా నాయట్టు చిత్రాన్ని తెలుగులో రీమేక్ చేస్తున్నారు. సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ పోలీసాఫీసర్ రజియా అలీ పాత్రలో నటిస్తోంది. ఈ మూవీలో రాహుల్ విజయ్, శ్రీకాంత్, శివానీ రాజశేఖర్ ఇతక కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ ప్రస్తుతం శబరి సినిమాలో నటిస్తోంది. అనిల్ కట్జ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శశాంక్, గణేశ్ వెంకట్రామన్ కీ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు.
వరలక్ష్మి శరత్కుమార్మరోవైపు తేజ సజ్జా హీరోగా నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ హనుమాన్లో కూడా నటిస్తోంది. దీంతోపాటు తమిళంలో రెండు సినిమాలు, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఒక్కో సినిమా చేస్తోంది.
గీతాఆర్ట్స్ 2 కొత్త సినిమా అప్డేట్ ..
To the Incredibly Talented 🔥
To the Brilliant and Tenacious Cop🌟
Wishing our Razia Ali aka @Varusarath5 a Very Happy Birthday💥
– Team Production No.8#HBDVaralaxmiSarathKumar@actorsrikanth @GA2Official #BunnyVas @DirTejaMarni @ActorRahulVijay @Rshivani_1 @DopJagadeesh pic.twitter.com/n5tNvgokZs
— GA2 Pictures (@GA2Official) March 5, 2023
శబరి ప్రపంచం ఇలా.. వీడియో
వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ శబరి డబ్బింగ్ స్టిల్స్..
Actress @varusarath5 kick started dubbing for #sabari
Post Production work in Progress 🔥@anilkatz @mahendraproducr #NaniChamidisetty @mimegopi @ActorShashank @Shrivatsav3 @GopiSundarOffl @dharmi_edits @talk2ganesh #Ashishtejapulala pic.twitter.com/ocUVeViUFk
— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 15, 2022
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