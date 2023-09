September 23, 2023 / 04:55 PM IST

The Vaccine War | ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ (The Kashmir Files) సినిమాతో వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి (Vivek Agnihotri) సృష్టించిన రికార్డులు అంతా ఇంతా కాదు. చిన్న సినిమాగా రిలీజైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కళ్లు చెదిరే కలెక్షన్‌లు కొల్లగొట్టింది. గతేడాది ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో రిలీజైన ఈ సినిమా ఏకంగా రూ.350 కోట్లు కొల్లగొట్టి హిందీ నాట సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పింది. ఇక ఇప్పుడదే దర్శకుడి నుంచి వస్తున్న మరో సినిమా ది వాక్సిన్‌ వార్‌ (The Vaccine War). ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి రిలీజైన ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌, ట్రైలర్‌ల‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా నుంచి మ‌రో అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

కరోనా టైమ్‌లో జరిగిన పరిస్థితులు, వ్యాక్సిన్స్‌ కోసం ఇండియా తీసుకున్న చర్యలు, దేశంలో ఏర్పడ్డ విపత్కర పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వాక్సిన్‌ వార్‌ తెరకెక్కుతుండ‌గా.. ఈ సినిమాలోని రైమాసేన్ (Raima Sen) క్యారెక్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ది డైలీ వైర్ అనే పత్రికలో రోహిణి సింగ్ ధూలియా(Rohini Singh Dhulia) అనే సైన్స్ ఎడిటర్ ఛాలెంజింగ్ పాత్రలో రైమాసేన్ న‌టిస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు.

