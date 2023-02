February 10, 2023 / 03:57 PM IST

Shaakuntalam Movie Release Date | ఒకప్పుడు ముందుగా నిర్ణయించిన తేదీకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సినిమాను రిలీజ్‌ చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. ఈ రోజుల్లో సినిమాలు ఒక రిలీజ్‌ డేట్‌కు కట్టుబడి ఉండడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది. ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్’ లాంటి సినిమానే నాలుగైదు సార్లు పోస్ట్‌ పోన్‌ అయింది. ఇక ప్రభాస్‌ ఆదిపురుష్‌ కూడా ఎన్నో సార్లు వాయిదా పడింది. రేపో మాపో విడుదలవుతుంది అనుకునే టైమ్‌లో పోస్ట్ పోన్‌ అంటూ మేకర్స్‌ అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపరుస్తారు. తాజాగా శాకుంతలం టీమ్ కూడా ఇలానే సామ్‌ అభిమానులకు షాక్‌ ఇచ్చింది. మరో పది రోజుల్లో రిలీజ్‌ కానుందనగా పోస్ట్‌పోన్‌ చేస్తున్నట్లు ఓ నోట్‌ను విడుదల చేసి అందరికి షాక్‌ ఇచ్చారు.

కాగా అప్పుడు కొత్త డేట్‌ను ప్రస్తావించలేదు. తాజాగా మేకర్స్‌ కొత్త డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 14న రిలీజ్‌ కానుందంటూ ఓ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్‌ కాబోతున్న ఈ సినిమాకు గుణ శేఖర్ దర్శకత్వం వహించాడు. మహాభారతంలోని శకుంతల-దుష్యంతుడి ప్రేమకథ ఆధారంగా ఈ సినిమా రూపొందింది. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్‌లు, ట్రైలర్‌ సినిమాపై భారీ అంచనాలే క్రియేట్‌ చేశాయి. మలయాళ నటుడు దేవ్‌ మోహన్‌ ఈ సినిమాలో దుష్యంతుడిగా కీలకపాత్ర పోషించాడు. గుణ టీమ్‌ వర్క్స్‌ బ్యానర్‌పై నీలిమ గుణ ఈ సినిమాను అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించింది.

The Love that was forgotten… An unforgettable tale of Love that remains🦢#Shaakuntalam in theatres worldwide on April 14🤍@Gunasekhar1 @Samanthaprabhu2 @ActorDevMohan #ManiSharma @neelima_guna @GunaaTeamworks @SVC_official @tipsofficial @tipsmusicsouth #ShaakuntalamOnApril14 pic.twitter.com/TKFPSPpwEw

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) February 10, 2023