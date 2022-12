December 6, 2022 / 10:38 AM IST

RRR Movie | దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన మరో అద్భుత దృశ్యకావ్యం ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’. ‘బాహుబలి’ సినిమాతో టాలీవుడ్‌ స్థాయిని పెంచిన రాజమౌళి.. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌తో టాలీవుడ్‌ సినిమాను ఇంటర్నేషనల్‌ స్థాయికి తీసుకెళ్ళాడు. ఎన్నో వాయిదాల తర్వాత మార్చి 25న రిలీజైన ఈ చిత్రం అనేక రికార్డులను క్రియేట్‌ చేసింది. ఈ చిత్రంతో ఇండియాలో రెండు సార్లు 1000కోట్ల మార్కును ట‌చ్ చేసిన ఏకైక ద‌ర్శకుడిగా రాజ‌మౌళి రికార్డు సృష్టించాడు. రాజమౌళి టేకింగ్‌, విజన్‌కు హాలీవుడ్ ప్రముఖులు సైతం జేజేలు పలికారు. ఈ సినిమాతో తారక్‌, చరణ్‌లకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చింది. వసూళ్ళ పరంగా మాత్రమే కాదు.. ఎన్నో అవార్డులను కూడా ఈ చిత్రం గెలుచుకుంది.

ఇటీవలే జక్కన్న ఉత్తమ దర్శకుడిగా ది న్యూయార్క్‌ ఫిల్మ్‌ క్రిటిక్స్‌ సర్కిల్‌ అవార్డును అందుకున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా మరో అరుదైన అవార్డును గెలుచుకుంది. హాలీవుడ్‌లో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే HCA స్పాటిలైట్‌ అవార్డును ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ బృందం గెలుచుకుంది. దీనితో పాటుగా అట్లాంటా ఫిల్మ్‌ క్రిటిక్స్ సర్కిల్‌ ఈ ఏడాదికిగాను ఉత్తమ అంతర్జాతీయ సినిమా అవార్డుకు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ మూవీని ఎంపిక చేసింది. ఇలా వరుసగా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌కు హాలీవుడ్ నుండి అవార్డులు రావడంతో టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులు సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు.

ఈ సినిమా ఆస్కార్ అవార్డుల రేసులోకి మ‌న దేశం బ‌రిలోకి నిలుస్తుంద‌ని ఫ్యాన్స్‌తో పాటు ప్రేక్షకులు కూడా ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. వెరైటీ మ్యాగజైన్‌ ప్రకారం.. విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్‌ కేటగిరీలో ఈ సినిమా ఆస్కార్‌కు నామినేట్‌ అయ్యే అవకాశం ఉంది. 95వ అకాడెమీ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం 2023, మార్చి 12న జరగనుంది. దీనికోసం రాజమౌళి గట్టిగానే ప్రయత్నిస్తున్నాడు. నిజానికి ఇండియా నుండి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌కు అధికారిక ఎంట్రీగా ఉంటుందని భావించినా.. అది జరగలేదు. దీంతో నేరుగా జక్కన్న ఆస్కార్‌ ఎంట్రీ కోసం పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు.

ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ యాక్షన్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో తార‌క్ కొమురం భీమ్ పాత్రలో న‌టించగా, రామ్‌ చ‌ర‌ణ్ అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్ర‌లో న‌టించాడు. బాలీవుడ్ స్టార్ అజ‌య్ దేవ‌గ‌న్ కీల‌క‌పాత్ర‌ పోషించాడు. డివివి దాన‌య్య అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించిన‌ ఈ చిత్రంలో అలియాభ‌ట్, ఒలీవియా మొర్రీస్‌లు కథానాయిక‌లుగా న‌టించారు.

We RRR elated… 🤩

The cast and crew of #RRRMovie bags the prestigious HCA Spotlight Winner Award!

We'd like to thank the @HCAcritics jury for recognising #RRRMovie ! pic.twitter.com/0yCZIC2umv

— DVV Entertainment (@DVVMovies) December 6, 2022