November 23, 2023 / 05:10 PM IST

Rajinikanth | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న లెజెండరీ యాక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటారు ఉలగనాయగన్‌ కమల్‌హాసన్ (KamalHaasan)‌, సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ (Rajinikanth)‌. ఈ ఇద్దరూ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. తలైవా, కమల్ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో కనిపించారంటే ఆ క్రేజ్‌ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. తాజాగా అలాంటి దృశ్యమే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఇంతకీ ఇలా ఒక్క చోట చేరేందుకు కారణమేమై ఉంటుందనుకుంటున్నారా..? ఈ ఇద్దరి సినిమాలు ఒకే స్టూడియోలో షూటింగ్ జరుపుకుంటున్నాయి. కమల్‌హాసన్ స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ఇండియన్‌ 2లో నటిస్తుండగా.. తలైవా 170లో బిజీగా ఉన్నాడు సూపర్ స్టార్. షూటింగ్‌ విరామంలో కొన్ని క్షణాలపాటు ఇలా కలిసి సందడి చేశారు. ఆ తర్వాత ఎవరి షూటింగ్‌కు వాళ్లు వెళ్లిపోయారు. 21 ఏండ్ల తర్వాత రజినీకాంత్‌, కమల్ హాసన్‌ సినిమాలు ఒకే స్టూడియోలో ఒకేసారి షూటింగ్ జరుపుకోవడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

కోలీవుడ్, టాలీవుడ్‌తోపాటు గ్లోబల్‌ ఆడియెన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి ఇండియన్ 2 (Indian 2). ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఇండియన్‌ 2 గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) నెట్టింట హల్ చల్‌ చేస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. పాన్ ఇండియా స్టోరీతో వస్తోన్న ఈ మూవీలో ఎస్‌జే సూర్య, బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, బ్రహ్మానందం, స‌ముద్రఖని, మధుబాల, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ నిర్మిస్తుండగా.. చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

రజినీకాంత్‌ నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి తలైవా 170 (Thalaivar 170). జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ (TJ Gnanavel) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ (Lyca Productions) బ్యానర్‌పై సుబాస్కరన్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇటీవలే తలైవా 170 సెట్స్‌లో నుంచి రజినీకాంత్‌, అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ స్టిల్‌ను మేకర్స్ షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

The 2 unparalleled LEGENDS of Indian Cinema ‘Ulaganayagan’ & ‘Superstar’ sharing a lighter moment while shooting for their respective films Indian-2 & Thalaivar170 in the same studio after 21 years! 🤗✨#Indian2 🇮🇳 #Thalaivar170 #KamalHaasan𓃵 #Rajinikanth𓃵 pic.twitter.com/ySJIHiSS8s — 𝐁𝐡𝐞𝐞𝐬𝐡𝐦𝐚 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐬 (@BheeshmaTalks) November 23, 2023

